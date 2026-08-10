El Marsella se interesa por Ramos Mingo, una cara conocida en el Barça Atlètic

La aventura de Santiago Ramos Mingo en el Barça fue fugaz, pero su trayectoria posterior ha acabado convirtiéndole en un nombre cada vez más interesante en el mercado europeo. El central argentino, zurdo y de 24 años, llegó a Barcelona en 2020 procedente de Boca Juniors para incorporarse al filial azulgrana como una apuesta de futuro.

En sus dos temporadas como jugador del Barça Atlètic disputó 36 partidos y marcó un gol, pero no llegó a dar el salto al primer equipo. Fue en el verano de 2022 cuando puso fin a su etapa como culé y se marchó al OH Leuven.

Ramos Mingo, durante un entrenamiento del Barça / FC Barcelona

Fue en Bélgica donde terminó, por ahora, su periplo por Europa, ya que regresó a Argentina apenas unos meses después. En enero de 2023, Defensa y Justicia apostó por él y lo incorporó cedido por una temporada. El movimiento resultó decisivo para su carrera, porque encontró continuidad, ganó protagonismo y terminó convirtiéndose en un jugador importante para el conjunto argentino.

Defensa quedó convencido de su rendimiento y, en diciembre de 2023, hizo efectiva la compra de sus derechos económicos. Su progresión llamó la atención en Brasil y, en enero de 2025, el Bahia cerró su incorporación. La operación rondó los 5 millones de euros, mientras que Defensa se reservó además un 15% de una futura plusvalía. El club brasileño le firmó un contrato hasta 2029, mostrándole así su confianza.

Santiago Ramos Mingo, jugador argentino / @futbolscan

En el Brasileirao no ha decepcionado y Ramos Mingo se ha hecho fuerte gracias a su capacidad para sacar el balón jugado y ganar duelos. Precisamente ese perfil está cada vez más cotizado en Europa y es uno de los argumentos que han hecho crecer su valor en el mercado. Tanto es así que, según ha podido saber SPORT, está cerca de regresar a Europa este verano.

Ramos Mingo tuvo la tentación de abandonar el Bahia el pasado verano. Clubes como el Southampton, el Olympique de Lyon, el PSV Eindhoven o el Besiktas llamaron a su puerta, pero el argentino fue prudente y rechazó todas las propuestas al considerar que aún no era el momento de regresar al Viejo Continente. Ahora parece que sí.

Ramos Mingo, futbolista argentino / @futbolscan

El defensa argentino tiene ahora una experiencia que no tenía en su primera etapa europea y ha desarrollado un perfil mucho más maduro. El Olympique de Marsella, uno de los clubes más importantes de Francia y uno de los principales candidatos a pelearle la Ligue 1 al PSG, valora seriamente su fichaje para cubrir la más que probable salida de Facundo Medina al Bayer Leverkusen.

Cada vez está más cerca su segundo 'baile' por Europa, aunque con un matiz destacable. Ramos Mingo ya no es una promesa procedente de la cantera de Boca, sino un central más curtido, experimentado y con varios equipos europeos detrás.