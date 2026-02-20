Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - UCAM MurciaBaldeAjay TavaresHorario AlcarazDónde ver Barcelona - UCAM MurciaRodri BarçaCuadro Copa del ReyBonolotoAlcaraz DohaAntonio LobatoBardghjiJulián ÁlvarezJeséMarc BernalDónde ver Copa Rey BaloncestoLuis EnriqueLesión DembéléMarc PubillEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouTest MotoGPMotor Aston MartinStrollJan VirgiliBarcelona - Levante horarioBarcelona - Levante alineacionesRicky RubioOsasuna - Real Madrid horarioClasificación Volta AlgarveOsasuna - Real Madrid alineacionesCuadro Europa League ConferenceClasificación LaLigaEtapa 4 UAE Tour 2026Clasificación UAE TourMaldiniGonzalo Miró
instagramlinkedin

LIGUE 1

El Marsella también se estampa sin De Zerbi

Ludovic Ajorque sentenció al equipo marsellés con un doblete en el estreno de Habib beye

El Brest ganó al Marsella en casa (2-0)

El Brest ganó al Marsella en casa (2-0) / Stade Brestois

EFE

Dos goles en el primer tiempo de Ludovic Ajoraue para el Brest doblegaron este viernes al Marsella, en el estreno en su banquillo de Habib Beye, tras la destitución de Roberto de Zerbi, que tampoco cambió la dinámica anterior del equipo, que encadenó su cuarta jornada sin victoria y falló un penalti por medio de Mason Greenwood.

Desde su triunfo por 3-1 contra el líder, el Lens, no ha vuelto a ganar el Marsella en la competición liguera, goleado por el París Saint-Germain (5-0), derrotado este viernes por el Brest y empatado antes por el París FC y el Estrasburgo, con sendos 2-2.

Noticias relacionadas

Cuarto en la clasificación, aún tiene seis puntos de ventaja sobre el Lille, quinto, pero puede irse aún más el Lyon, tercero con cinco puntos más que pueden ser ocho al final de la presente jornada. El Brest, mientras, es undécimo, con dos empates y dos triunfos en las últimas cuatro citas.

TEMAS