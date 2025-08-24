El Marsella cumple su castigo: Rowe, traspasado al Bolonia tras pelearse con Rabiot

El futbolista inglés Jonathan Rowe, apartado recientemente del Olympique de Marsella y declarado transferible tras una pelea en el vestuario con Adrien Rabiot, ha fichado por el Bolonia italiano.

El club francés anunció este domingo el traspaso a través de sus redes sociales, deseándole “buena suerte” al extremo de 22 años, aunque sin dar detalles sobre las condiciones de la operación.

Rowe y Rabiot fueron separados del equipo y puestos en la lista de transferibles después de un fuerte altercado en el vestuario el viernes 15, tras la derrota del Marsella frente al Rennes en la primera jornada de liga.

El presidente del club, el español Pablo Longoria, justificó la drástica medida alegando la “violencia inaudita” del enfrentamiento.

Sin embargo, la madre y representante de Rabiot negó que la discusión fuera tan grave o violenta, y cuestionó por qué, si el incidente fue tan serio, no intervinieron el entrenador y el director deportivo, quienes se encontraban presentes.

Rabiot, mediocampista de 30 años e internacional francés en 53 ocasiones, es una de las figuras más destacadas del Marsella, y su relación con el club también prende de un hilo.

Este sábado, tras el partido ante el Paris FC, el entrenador italiano Roberto De Zerbi pareció abrir la puerta a una reconciliación tras unas duras declaraciones en la rueda de prensa prepartido en la que declaró que no se iba a "prostituir por ningún jugador".

“Aunque haya cometido errores, espero que haya posibilidad de repensarlo, de que las cosas se arreglen”, dijo tras el choque.

La salida de Rowe, que no tenía un rol consolidado en el Marsella y llegó este verano procedente del Norwich, de la segunda división inglesa, podría allanar el camino para una solución favorable para el jugador francés.