¡El Marsella se carga a De Zerbi!

Se cierra un ciclo en el Olympique de Marsella. Apenas un año y medio después de su llegada, el club marsellés anunció la destitución de Roberto De Zerbi. El técnico italiano pone así punto final a una etapa marcada por la irregularidad en el fútbol francés, que le deja un sabor amargo al no poder concluir el curso al frente del equipo.

La mala dinámica de resultados del Olympique de Marsella, culminada con la humillación sufrida ante el Paris Saint-Germain el pasado domingo, cuando encajó una dura goleada en el clásico del fútbol francés, hizo tomar esta decisión. El técnico italiano deja al equipo en la cuarta posición de la Ligue 1 con 39 puntos, a doce del líder, el PSG. Además, el Marsella ya quedó eliminado de la Champions League, un golpe que ha aumentado la presión sobre el proyecto deportivo.

Roberto De Zerbi asumió el mando del Olympique de Marsella en el verano de 2024 con la misión de reconducir a un equipo a la deriva. El técnico italiano tomó las riendas de un conjunto sumido en la inestabilidad y, en tiempo récord, logró reanimarlo y devolverlo a la primera línea competitiva. Bajo su dirección, el OM recuperó su plaza en la Champions League y volvió a ilusionar al Vélodrome.

Sin embargo, el impulso inicial fue perdiendo fuerza. Las continuas modificaciones en el sistema y en las alineaciones, la escasez de alternativas tácticas en momentos clave y un carácter firme que no siempre encontró sintonía en el vestuario acabaron erosionando su posición. El desgaste interno terminó por marcar el principio del fin de su etapa en Marsella.

El comunicado del Marsella

El Olympique de Marsella y Roberto De Zerbi, entrenador del primer equipo, anuncian el fin de su colaboración de común acuerdo.

Tras conversaciones con todos los responsables de la gestión del club (propietario, presidente, director deportivo y entrenador), se decidió un cambio al frente del primer equipo. Fue una decisión difícil y colectiva, tomada tras una cuidadosa reflexión y en el mejor interés del club para afrontar los retos deportivos de la recta final de la temporada.

El Olympique de Marsella quiere agradecer a Roberto De Zerbi su inversión, su compromiso, su profesionalidad y su seriedad, marcados en particular por el 2º puesto obtenido durante la temporada 2024/25.

El club le desea todo lo mejor para el resto de su carrera.