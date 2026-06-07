Marruecos - Noruega, en directo: amistoso internacional, hoy en vivo

Marruecos y Noruega se miden en un partido amistoso de mucho nivel.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

Marruecos (1-0) Noruega l Min 24 Turno para la pausa de hidratación. Hace mucho calor en el Sports Illustrated Stadium.

Marruecos (1-0) Noruega l Min 23 Le falta algo de lucidez a Noruega en los metros finales

Marruecos (1-0) Noruega l Min 23 Marruecos es capaz de salir en transición cuando recupera la posesión. Ya lo han intentado varias veces. Debe ir con cuidado Noruega si no quiere más sustos

Marruecos (1-0) Noruega l Min 21 Noruega toca y toca en busca de generar espacios en el equipo marroquí

Marruecos (1-0) Noruega l Min 18 Abdeee fueeeraaaaa. De nuevo el futbolista del Betis creando mucho peligro por banda izquierda. Disparo con la derecha que se va fuera por poco

Marruecos (1-0) Noruega l Min 16 Gol anulado a Sorloth por una falta muy dudosa en ataque dentro del área de Marruecos

Marruecos (1-0) Noruega l Min 13 ¡Uuuffffff! La ha tenido Ajer con un buen remate de cabeza. El balón salió fuera por muy poquito

Marruecos (1-0) Noruega l Min 13 Lo intenta Noruega con un saque de esquina desde la izquierda

Marruecos (1-0) Noruega l Min 8 Golazo de Marruecos. Gran transición ofensiva de Abde por banda izquierda, se fue para dentro y se la dejó a Brahim para que con la derecha consiga el primero del partido