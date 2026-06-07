En directo
FÚTBOL INTERNACIONAL
Marruecos - Noruega, en directo: amistoso internacional, hoy en vivo
Sigue en vivo el partido amistoso entre Marruecos y Noruega
Sergi Bescós I Lázaro
Marruecos y Noruega se miden en un partido amistoso de mucho nivel.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
Marruecos (1-0) Noruega l Min 24
Turno para la pausa de hidratación. Hace mucho calor en el Sports Illustrated Stadium.
Marruecos (1-0) Noruega l Min 23
Le falta algo de lucidez a Noruega en los metros finales
Marruecos (1-0) Noruega l Min 23
Marruecos es capaz de salir en transición cuando recupera la posesión. Ya lo han intentado varias veces. Debe ir con cuidado Noruega si no quiere más sustos
Marruecos (1-0) Noruega l Min 21
Noruega toca y toca en busca de generar espacios en el equipo marroquí
Marruecos (1-0) Noruega l Min 18
Abdeee fueeeraaaaa. De nuevo el futbolista del Betis creando mucho peligro por banda izquierda. Disparo con la derecha que se va fuera por poco
Marruecos (1-0) Noruega l Min 16
Gol anulado a Sorloth por una falta muy dudosa en ataque dentro del área de Marruecos
Marruecos (1-0) Noruega l Min 13
¡Uuuffffff! La ha tenido Ajer con un buen remate de cabeza. El balón salió fuera por muy poquito
Marruecos (1-0) Noruega l Min 13
Lo intenta Noruega con un saque de esquina desde la izquierda
Marruecos (1-0) Noruega l Min 8
Golazo de Marruecos. Gran transición ofensiva de Abde por banda izquierda, se fue para dentro y se la dejó a Brahim para que con la derecha consiga el primero del partido
Marruecos (1-0) Noruega l Min 7
¡GOOOOOOOOOOOOOL DE MARRUECOOOOOSSSSSS! ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE BRAHIM!
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