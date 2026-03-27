Marruecos multiplica por seis la 'táctica Brahim'... y ya mira a Pitarch

Marruecos mandó un mensaje al mundo en Qatar 2022. El equipo africano alcanzó la semifinal del Mundial después de eliminar por el camino a España y a Portugal y se quedó a las puertas de la gran final, cayendo ante Francia, combinado que cedió en Lusail ante la Argentina de Leo Messi.

El resultado de los Leones del Atlas en la última Copa del Mundo no fue fruto de la casualidad; fue la primera muestra incuestionable de que pueden competir contra las grandes potencias de Europa. Ahora, tras una Copa África extremadamente polémica (la conquistaron dos meses después de caer sobre el césped ante Senegal, después de que la CAF los proclamase campeones por el abandono momentáneo de los Leones de Teranga), quieren dar el golpe definitivo en 2026.

El 'fichaje' de Brahim

Entre todas las claves del combinado dirigido por Walid Regragui hasta hace poco (el seleccionador ya no está al mando de Marruecos después de renunciar a su puesto tras la Copa África), destaca el 'fichaje' de Brahim Díaz, una de las estrellas de Marruecos, como demostró en la Copa África, torneo que empañó un poco con su desastroso Panenka en la final.

Brahim, tras fallar su penalti ante Senegal / EFE

Brahim, nacido en Dos Hermanas, Sevilla, y de raíces marroquíes, podía jugar con ambos combinados. Sin embargo, en 2024 tomó la decisión de defender los colores de Marruecos ante la falta de oportunidades con La Roja. Un caso parecido al de Lamine Yamal, que también tuvo la opción de representar a los dos países, aunque el jugador del Barça se decantó por España.

Marruecos nacionaliza a seis jóvenes promesas

Marruecos, ahora, ha repetido la 'fórmula Brahim' con hasta seis jugadores: cuatro que podían jugar con los Países Bajos y dos con Bélgica: Rayane Bounida (20 años, Ajax), Saif Eddien Lazar (20 años, Genk), Benjamin Khaderi (19 años, PSV Eindhoven), Ayoub Ouarghi (18 años, Feyenoord), Oualid Agougil (21 años, Utrecht) y Sami Bouhoudane (18 años, PSV Eindhoven).

Thiago Pitarch, en un partido con la selección española. / RFEF

Y el plan de Marruecos podría no terminar aquí. Thiago Pitarch, la gran irrupción del Real Madrid y uno de los grandes exponentes de ‘La Fábrica’, aún está a tiempo de representar a Marruecos si no debuta con la absoluta de España.

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A sus 18 años, el joven centrocampista solo ha jugado con la sub-19, y es totalmente elegible para Marruecos, país de sus abuelos maternos. Eso sí, como en todos los casos mencionados, los jugadores tienen siempre la última palabra.