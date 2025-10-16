FÚTBOL INTERNACIONAL
La increíble táctica con la que Marruecos eliminó a Francia: tres porteros y un sueño mundial
La tanda de penaltis brindó el billete a la final al conjunto marroquí, que alineó a sus tres guardametas durante el duelo
El fútbol está en constante evolución. Muchos de los cambios tácticos que hoy funcionan, ayer no existían, y mañana, probablemente, ya no serán tan efectivos. Los entrenadores y cuerpos técnicos cada vez se fijan más en los detalles: nada se deja al azar. Así lo demostró Marruecos ante Francia, en el Mundial Sub-20, llevándose el triunfo en la tanda de penaltis después de alinear a sus tres porteros durante el partido.
Ya hace años que los entrenadores buscan incluir en sus convocatorias a un portero especialista en penaltis, especialmente en torneos como un Mundial o una Eurocopa, donde los lanzamientos desde los once metros cobran muchísima importancia. Un buen ejemplo de ello puede ser Países Bajos en el Mundial de 2014.
Louis van Gaal, en el partido de cuartos de final ante Costa Rica, cambió al portero titular, Jasper Cillessen, por el suplente, Tim Krul, en el minuto 120. El objetivo era claro: contar con el mejor portero en penaltis para la tanda. Ganaron 4-3. Una táctica que varios equipos han emulado con el paso del tiempo, y que Marruecos ha tenido que llevar al siguiente nivel en la semifinal del Mundial Sub-20 ante Francia por circunstancias del partido.
Un partido, tres porteros
El entrenador marroquí, Mohamed Ouahbi, tuvo que sustituir por lesión a su guardameta titular, Yanis Benchaouch, en el minuto 64. El jugador del Mónaco, que estaba firmando una buena actuación, cedió su lugar a Ibrahim Gomis. Este último mantuvo el 1-1 en el marcador hasta finalizada la prórroga, momento exacto en el que su entrenador decidió quitarlo del partido para dar entrada al tercer portero: Abdelhakim Mesbahi.
El guardameta del AS Far se puso los guantes únicamente para la tanda de penaltis. Responsabilidad total, pero misma confianza por parte del cuerpo técnico. Aunque muchos pensaban que entraba frío al encuentro, esa situación estaba hablada y trabajada desde antes del silbato inicial.
En el segundo penalti, lo demostró. Acertó el lado que escogió Gady-Pierre Beyuku, quien quiso ajustar demasiado el balón y lo estampó contra la madera. Su momento para convertirse en héroe llegó cuando el futbolista del Saint-Étienne, Djylian N'Guessan, asumió la responsabilidad de lanzar el sexto y definitivo penalti: parada y a la final.
Rumbo a la final
Marruecos se medirá a Argentina para coronarse como el mejor combinado sub-20 del mundo. ¿Pero con qué portero lo hará? El titular, Benchaouch, declaró tras el partido que "no puedo doblar la pierna ahora mismo, pero haremos algunas pruebas para ver si es grave", y también quiso reconocer públicamente el gran trabajo de sus compañeros de posición.
"Quiero agradecer a Ibrahim Gomis y Abdelhakim Mesbahi porque sin ellos no habríamos ganado este partido. Esto demuestra que en Marruecos tenemos muy buenos porteros, estén o no en el banquillo. Gracias a Bagui (Abdelillah Bagui, entrenador de porteros), porque gracias a él estamos a este nivel", finalizó.
