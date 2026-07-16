Marruecos ficha a otra ‘perla’ europea

La Selección de Marruecos está viviendo un gran momento, probablemente el mejor de su historia. Todo comenzó con el gran éxito en el Mundial de Qatar de 2022, cuando los africanos alcanzaron la ronda de semifinales antes de ser apeados por Francia. De esta manera, se convirtieron en el primer combinado de su continente en alcanzar la antepenúltima ronda de la competición. Además, los posteriores éxitos en la Copa Árabe de la FIFA, así como la polémica Copa África obtenida en los despachos, refuerzan la imagen de época dorada de los marroquíes.

Sin embargo, el éxito de los 'Leones del Atlas' no se construye de la misma forma que el de otras selecciones, ya que sus grandes estrellas no acostumbran a formarse en las categorías inferiores de su país. De hecho, su estrategia pasa por captar a jugadores de otros conjuntos internacionales y arrebatárselos, pese a que hayan representado a otros países antes sin llegar a la absoluta. Ahora, según se informa desde 'Bild', Marruecos habría logrado convencer a otra perla europea: Waël Mohya, quien venía jugando con la Selección de Alemania.

El talentoso mediapunta del Borussia Mönchengladbach había estado participando con los germanos en las categorías sub-16 y sub-18, pero ahora habría tomado la decisión de cambiar su nacionalidad deportiva para representar a Marruecos a nivel internacional, tal como ya hicieron recientemente Rayane Bounida, Saif Eddien Lazar, Benjamin Khaderi o Ayoub Ouarghi, entre otros.

Sin jugadores nacidos en su país

En el duelo entre Brasil y Marruecos de la jornada 1 de la fase de grupos, a partir del minuto 65, ninguno de los futbolistas sobre el terreno de juego había nacido en tierras marroquíes. Este curioso hecho demuestra que la estrategia seguida había llegado a su punto más álgido, pues se trataba de algo que nunca antes había sucedido en la historia de los Mundiales.

Pese a que algunos podrían interpretar esta peculiar táctica como algo que debería ser ilegal, lo cierto es que la normativa de elegibilidad de la FIFA se limita a permitir representar a una selección nacional a jugadores con nacionalidad del país y vínculos familiares directos, sean padres o abuelos nacidos allí, así como aquellos que cumplan determinados requisitos de residencia, por lo que Marruecos no realiza en su manera de actuar algo ilícito.