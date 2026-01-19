¡Marruecos lleva la final a los despachos! Denuncia a Senegal ante la FIFA y la CAF

Prácticamente todo lo que puedan imaginar sucedió en una final de la Copa África bochornosa. Senegal se llevó el triunfo en la prórroga con un tempranero gol del futbolista del Villarreal Pape Gueye, después de que prácticamente todos los jugadores del combinado dirigido por Pape Thiaw se marcharan a vestuarios por un penalti en contra muy polémico sobre Brahim en el último minuto. Lo que vino después ya es historia del fútbol: el intento de robo de la toalla de Mendy por parte de los recogepelotas marroquíes, el casi cómico penalti de Brahim o la negativa a entregarle el trofeo de campeón a Senegal.

La derrota dolió muchísimo a Marruecos, organizadora de esta Copa África y, junto a España, coanfitriona del Mundial 2030. Tenían la oportunidad de volver a levantar el cetro continental 50 años después, ante su gente, en Rabat. Pero Gueye aguó la fiesta. Ahora, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) quiere ganar el torneo en los despachos, según anunció este lunes.

"Afectó al rendimiento de nuestros jugadores"

Para ello, activará los procedimientos legales correspondientes ante la FIFA y la CAF para denunciar la retirada del equipo senegalés durante el partido. La FRMF añadió en el comunicado publicado en su página web que esa retirada fue "acompañada de incidentes" tras la señalización de un penalti a favor de los marroquíes, y que "alteró el normal desarrollo del encuentro y el rendimiento de los jugadores".

El partido se interrumpió durante más de diez minutos tras una protesta del entrenador senegalés, Pape Thiaw, que ordenó a sus jugadores abandonar el campo en desacuerdo con dicho penalti, y que falló Brahim Díaz tras la reanudación del juego con el estrepitoso ‘Panenka’. Durante la suspensión del partido, decenas de aficionados senegaleses intentaron irrumpir en el césped del estadio, pero los organizadores lograron detenerlos.

Brahim falló en el momento decisivo / JALAL MORCHIDI

Este mismo lunes, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) condenó en un comunicado el "comportamiento inaceptable" de algunos jugadores y oficiales durante la final de la Copa África, pero no nombró expresamente a la delegación senegalesa. La CAF rechazó "firmemente" cualquier conducta inapropiada, especialmente aquella dirigida contra el equipo arbitral o los organizadores. Asimismo, anunció que examina todas las imágenes del incidente para remitir el caso a las instancias competentes y tomar "medidas adecuadas" contra los culpables.