Marruecos no da opción a Argentina y es el nuevo campeón mundial Sub-20

Marruecos ganó el Mundial Sub-20 a lo grande. Y con merecimiento. Supo lidiar a la perfección con la presión interna que suponía buscar el primer título de selecciones en competiciones organizadas por la FIFA y firmó una final convincente ante Argentina. Ganó por 0-2 gracias a la actuación estelar de su ‘9’, Yassir Zabiri, que firmó un doblete por la vía rápida (12’ y 29’), determinante en el desenlace.

Lo de los marroquís es una hazaña. Es la segunda vez, que una selección africana conquista el cetro mundial Sub-20. La primera había sido Ghana en 2009.

Abundaba la calidad precoz en un encuentro entre dos selecciones, que saben tratar el balón, con un amplio ramillete de futbolistas muy interesantes y con un futuro prometedor. Solo uno de ellos se ganó el epíteto de aprendiz de crack, y este fue Yassir Zabiri, el delantero centro marroquí que actúa en el modesto Famalicão, de la liga portuguesa.

Abrió el marcador transformando un libre directo desde el balcón del área con un zurdazo que entró como un obús y ante el que nada pudo hacer Santino Barbi, portero del Talleres de Córdoba, elegido mejor cancerbero de la competición. Luego remató de primera en el segundo palo una rápida transición en la que recibió un certero centro de Maamma, extremo del Watford FC y elegido Balón de Oro del torneo. Allí terminó el partido.

Argentina tuvo el balón, pero no encontró nunca el camino para perforar el eficaz sistema defensivo, en bloque bajo, de Marruecos. Y, cuando creó alguna grieta, se topó con el gigante Ibrahim Gomis y con la precipitación. La Albiceleste pecó de falta de finura en el último tercio, como en un contragolpe desperdiciado por Mateo Silvetti en el añadido del primer tiempo, que podría haber dado algo de esperanza.

No hubo reacción de los de Diego Placente, que jugaron un segundo tiempo burocrático y, en algunas fases, decepcionante. Nunca supieron hacer daño a Marruecos, que vivió cómodo acumulando efectivos atrás y probando suerte al contragolpe.

El histórico triunfo marroquí no es ninguna sorpresa. Empezó el torneo superando a España (2-0) y confirmó la primera posición en el grupo de la muerte ganando a Brasil (1-2), que ni pasó el corte de la primera fase. Sus dos primeros encuentros fueron una declaración de principios sobre lo que podía ser capaz de hacer en un torneo donde, en líneas generales, se ha visto buen fútbol.

Muy bien entrenados por Mohamed Ouahbi (técnico belga de origen marroquí), los Leones mostraron en las eliminatorias a partido único ser un equipo muy duro psicológicamente, compacto, pragmático y con versatilidad táctica, que potenciaba las virtudes de sus mejores futbolistas.

Pasaron el corte de las semifinales superando a Francia en los penaltis. Allí estuvieron cerca de la eliminación. Y, en la final, empequeñecieron a Argentina, que era una selección con muy buen solfeo futbolístico, pero que, a la hora de la verdad, se quedó huérfana de la aportación ofensiva de futbolistas clave como Prestiani, que abandona el torneo sin haber visto portería.