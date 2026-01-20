Marruecos se aferra al artículo 82 para impugnar la final ante Senegal

La final ya terminó, pero el partido sigue vivo en los despachos. Marruecos prepara un recurso ante la CAF y la FIFA tras el caos que marcó la final ante Senegal y lo hace apoyándose en un artículo concreto del reglamento: el 82, que castiga con la eliminación a quien abandona el campo sin permiso arbitral. La federación marroquí cree que ese precepto debió activarse en Rabat cuando el rival se retiró durante varios minutos en señal de protesta.

El artículo que centra la impugnación

La base jurídica del recurso es el artículo 82 del reglamento de la CAF. El texto establece que si un equipo "se niega a jugar" o "abandona el campo antes del final del partido sin la autorización del árbitro", debe ser considerado perdedor y "definitivamente eliminado" de la competición en curso.

La federación marroquí entiende que la escena de la final encaja en ese supuesto. En su comunicado, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) anuncia que recurrirá a los "procedimientos legales" ante CAF y FIFA para que se evalúe la retirada del equipo senegalés del terreno de juego y los acontecimientos que rodearon esa decisión.

¿Qué ocurrió en Rabat?

La secuencia que alimenta el recurso está bien delimitada. En el tramo final, el árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala Ngambo señaló un penalti a favor de Marruecos tras consultar con el VAR por una falta de Malick Diouf sobre Brahim Díaz. La reacción fue inmediata. Pape Thiaw, seleccionador de Senegal, ordenó a sus jugadores abandonar el césped del estadio Prince Moulay Abdellah y el encuentro quedó interrumpido durante más de diez minutos, con momentos de confusión en la grada y amagos de invasión de campo.

La decisión llegó en un contexto de máxima tensión. Minutos antes, un gol de Senegal, firmado por Ismaïla Sarr, había sido anulado por una controvertida falta sobre Hakimi, un episodio que ya había encendido las protestas. Con el penalti sobre Brahim señalado a continuación, la indignación terminó de desbordarse y el equipo se retiró del terreno de juego, una escena poco habitual y con posibles consecuencias graves desde el punto de vista reglamentario.

El matiz que lo cambia todo

El debate jurídico se sostiene en un punto clave. El mismo reglamento incluye artículos complementarios que detallan procedimientos y tiempos. El artículo 83 contempla que si un equipo no está presente en el campo, preparado para jugar, en la hora fijada o, como máximo, quince minutos después, pierde el partido, y deja en manos del Comité Organizador la decisión final.

Sin embargo, el gran problema para Marruecos es que la final se reanudó. El partido continuó con el beneplácito del árbitro y de los equipos, un hecho que debilita la posibilidad de consecuencias deportivas a posteriori.

Senegal y Marruecos firmaron una final complatemente loca / EFE

La duda se centra ahora sobre por qué se optó por seguir. Medios marroquíes señalan que interrumpir de forma definitiva una final continental en un estadio caliente podía elevar el riesgo de incidentes mayores, y decidir un campeón "en los despachos" habría dañado la credibilidad del torneo. En ese marco, el árbitro eligió que el desenlace se resolviera en el césped, aunque eso implicara alejarse de una aplicación estricta del texto.

Un mal precedente

En el plano político y disciplinario, el recurso sí puede tener recorrido. El comunicado de la FRMF insiste en que la retirada "tuvo un impacto significativo" en el desarrollo normal del partido y en el rendimiento de sus jugadores, y menciona que el penalti señalado fue "considerado correcto por unanimidad" por varios especialistas.

El foco, por tanto, no es solo el resultado, sino también el precedente. El movimiento marroquí pretende señalar una incoherencia grave: cómo se puede ignorar un artículo tan explícito sin abrir la puerta a que se repita en futuras competiciones.

En paralelo, el marco disciplinario contempla sanciones económicas y deportivas en casos de negativa a continuar un partido ya iniciado, con multas mínimas y la posibilidad de derrota por incomparecencia "en principio", además de sanciones más severas en casos considerados graves.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó lo sucedido como "escenas inaceptables" y rechazó que se abandonase el campo de esa manera, reforzando la idea de que la respuesta institucional no se limitará a una discusión abstracta sobre reglamentos.