El marroquí Othmane Maamma, Balón del Oro del Mundial sub-20

Marruecos ganó por primera vez en su historia el Mundial Sub-20. Lo hizo esta última madrugada derrotando 0-2 a Argentina con un doblete de Yassir Zabiri. Es el segundo cetro para una selección africana, después del triunfo de Ghana en 2009.

Los dos finalistas se repartieron los premios individuales del torneo que dictamina la FIFA. Y, como no podía ser de otra manera, los marroquíes acabaron teniendo un papel merecidamente protagonista.

El Balón de Oro, que designa al mejor futbolista de la competición, fue otorgado a Othmane Maamma, de 20 años, que ha liderado a su selección hacia este título inédito. Sus actuaciones en los estadios chilenos han cautivado. Es un extremo derecho, ambidiestro, que rompe por velocidad, con una técnica individual depuradísima y un pie educado.

Un torneo inolvidable para Othmane Maamma, ganador del Balón de Oro adidas. 🇲🇦🥇#U20WC pic.twitter.com/sxwdjDbuQi — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 20, 2025

Ya había sido nombrado MVP de los partidos de cuartos de final y semifinales, en los que su selección superó, respectivamente, a Estados Unidos (1-3) y a Francia, que era una de las grandes favoritas al título, en la tanda de penaltis tras un 1-1.

Othmane Maamma ya ha sido apodado como el “Cristiano Ronaldo marroquí” por su velocidad y su juego rompedor por banda, donde el portugués empezó tácticamente su carrera.

Con el 7 a sus espaldas, en los siete partidos que ha disputado en tierras chilenas ha marcado un tanto y ha dado cuatro asistencias, la última de ellas en el gol que certificó el 0-2 contra Argentina en la final.

Su premio es también un reconocimiento para su actual club, el Watford FC, uno de los clubes que mejor ficha en toda Europa con un presupuesto de inversiones limitado. Su departamento de scouting es sencillamente excelso, del cual muchos tendrían que tomar nota… y aprender.

Maamma escenifica también la exitosa política de captación llevada a cabo por la federación marroquí, que ya lleva años mapeando el talento que hay en Europa de hijos y nietos de emigrantes establecidos en el Viejo Continente.

Othmane nació en Francia y ha hecho toda su carrera deportiva en Europa. Desde 2016 estaba en las categorías de base del Montpellier HSC, donde llegó a debutar en la Ligue 1. Este verano fue traspasado al Watford por 1.300.000 euros. Sin embargo, sus internacionalidades han sido todas en categorías de base con Marruecos.

El Balón de Plata del Mundial Sub-20 lo ganó su compañero Yassir Zabiri, gran protagonista de la final, en la que marcó un doblete. Ha terminado como uno de los goleadores del torneo, con cinco tantos, al lado del estadounidense Benja Cremaschi (Parma Calcio), del francés Lucas Michal (Mónaco) y del colombiano Neyser Villarreal, que con su hat-trick eliminó a España en cuartos de final. El cafetero, que estuvo en la agenda del Barça este año, se comprometió con el Cruzeiro antes de empezar la competición.

El mediocentro de Boca Juniors, Milton Delgado, se llevó el Balón de Bronce. El otro futbolista argentino galardonado fue el guardameta Santino Barbi, de Talleres de Córdoba, que ha terminado el torneo con solo cuatro goles encajados. Dejó la portería a cero en los cruces de octavos, cuartos y semifinales.