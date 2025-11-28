Marquinhos ya es historia viva del PSG: "Un verdadero líder, tanto en lo futbolístico como en lo humano"

El Parc des Princes vivió este miércoles una noche de Champions total con el 5–3 al Tottenham y, al mismo tiempo, un capítulo histórico dentro del club. Marquinhos alcanzó los 500 partidos oficiales con la camiseta parisina y fue homenajeado como una auténtica leyenda antes de enfilar un nuevo reto inmediato, la visita liguera al Mónaco, que su entrenador ha definido como "un partido de Champions".

Una noche grande

El duelo ante el Tottenham era, sobre el papel, un examen deportivo y un hito simbólico. Sobre el césped, terminó siendo las dos cosas. El PSG remontó un 1-2 y acabó imponiéndose 5–3 gracias a un hat-trick de Vitinha y los tantos de Fabián Ruiz y Willian Pacho, en un partido tan brillante en ataque como sufridor en defensa.

Para Marquinhos, la noche tuvo un peso especial. El brasileño alcanzó así los 500 partidos con 'Les Rouge et Bleu' doce años después de llegar al club en 2013 — prodecente de la Roma por 31,4 millones de euros— y donde se ha consolidado como una de las grandes referencias de la historia reciente del equipo.

Al término del encuentro, el vestuario se convirtió en escenario de homenaje. El presidente Nasser Al-Khelaïfi le entregó una medalla conmemorativa y se dirigió a él delante del grupo, definiéndole como su orgullo y ensalzando su trayectoria como capitán. El propio jugador respondió con un breve discurso, subrayando que el PSG es "un club enorme" y pidiendo a sus compañeros que no pierdan nunca "el orgullo de llevar esta camiseta", antes de agradecer el apoyo de quienes le acompañan desde su llegada a la capital francesa.

Por su parte, el técnico español también tuvo palabras de consideración para el brasileño y le definió como "un verdadero líder, tanto en lo futbolístico como en lo humano" y dejó claro que quiere tenerle "muchos años más" en el club.

A su vez, la prensa francesa también ha querido tener un gesto con el ex de la Roma. 'L’Équipe' ha repasado su trayectoria con un especial estadístico sobre sus 500 partidos, mientras que el propio club ha querido subrayar la dimensión del hito con algo más que una medalla o una foto oficial. En sus plataformas digitales ha lanzado el proyecto "Marquinhos, el museo de sus 500 partidos con París", donde los aficionados pueden revivir algunos de los momentos más destacados del capitán con el club, desde sus primeras noches europeas hasta la conquista de la Champions.

Un Mónaco en crisis recibe al campeón

El siguiente capítulo llega sin pausa. 'Les Parisiens' visitan este sábado el estadio Louis II para medirse a un Mónaco que llega golpeado anímicamente tras su última semana. El equipo del Principado dejó escapar una victoria clave en Champions ante el Pafos chipriota, al encajar el 2–2 definitivo con un autogol en los minutos finales, apenas unos días después de recibir goleadas en Liga frente a Lens (1-4) y Rennes (4-1).

En la Ligue 1, la tabla refleja esa irregularidad. Con seis victorias, dos empates y cinco derrotas, el Mónaco ocupa la zona media de la clasificación, mientras que el PSG llega como líder con 30 puntos en 13 jornadas, dos por encima de Marsella y Lens.

El contexto deportivo se mezcla con un foco mediático evidente sobre Paul Pogba, que ha regresado a la competición tras más de dos años alejado de los terrenos de juego por sanción y lesiones. El internacional francés, todavía lejos de su mejor condición, ha reconocido que necesita rendir a gran nivel en el conjunto monegasco si quiere volver a tener opciones reales con la selección. El asturiano ha aprovechado la rueda de prensa para dedicarle unas palabras al ex de la Juventus: "Es una gran noticia ver a Pogba de vuelta; le deseo todo lo mejor. Representa tanto el presente como el futuro".

Pogba, cerca de debutar con el Mónaco / Mónaco

Luis Enrique ve un partido de Champions en el Louis II

Desde la orilla parisina, el mensaje es de máxima alerta. Luis Enrique ha descrito el duelo como "un partido de Champions", ha destacado la calidad individual de 'Les Rouge et Blanc' y ha recordado que nunca ha tenido un encuentro sencillo en ese estadio, pese a que los resultados recientes han sido favorables a su equipo. En rueda de prensa, el asturiano ha vuelto a insistir en la idea de que "lo importante no es quién marque", sino el funcionamiento colectivo.

PSG's Vitinha celebrates after scoring his side's second goal during a Champions League opening phase soccer match between Paris Saint Germain and Tottenham, in Paris, Wednesday, Nov.26, 2025. (AP Photo/Christophe Ena) / LAP

En cuanto al parte médico y la gestión del vestuario, los parisinos no podrán contar con Nuno Mendes, lesionado en el partido de Champions, ni con Achraf Hakimi y Désiré Doué que continúan con sus programas de rehabilitación individual. El exseleccionador español ha anunciado que mantendrá su apuesta por la rotación, con nombres como el del joven Quentin Ndjantou, que gana peso tras su buen papel frente al Tottenham y que "tendrá otras oportunidades"; y ha subrayado el papel estructural de Vitinha en el centro del campo.