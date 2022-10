Mark Marlowski: "No soy fan de Thatcher ni del ‘hooliganismo’”

El líder y cantante de la banda de 'street punk', 'Booze&Glory' es un fanático del West Ham y del fútbol "Sin estar de acuerdo con muchas cosas que lo rodean, sigo amando el fútbol y a mi club", asegura

Pocos estilos de música se han relacionado tanto con el fútbol como el ‘punk rock’. Es una mezcla que surge, sobre todo en Inglaterra, de forma casi natural a través de una forma de entender la vida alrededor de unas pintas en el pub, la ‘working class’ y la celebración, tres conceptos comunes en la cultura popular británica que unen al deporte rey y a las guitarras.

‘Booze&Glory’, una banda de ‘street punk’ nacida en 2009 en Londres, repasará sus cinco álbums en la sala Estraperlo de Badalona el próximo 11 de noviembre. Entre los himnos del grupo aparecen muchas canciones dedicadas al West Ham, club del que Mark Marlowski, su líder y cantante, es seguidor acérrimo. En la actualidad, el grupo lo completan el cartagenero Chema Zurita, Mark Pellegrino y Kahan.

Música, fútbol y bebida. ¿En ese orden?

Yo diría que la música está al mismo nivel que el fútbol. La bebida, a veces, también.

¿Qué tienen en común estos tres elementos?

Todos forman parte de la diversión, pero, como decía, ahora bebo menos de lo que lo hacía antes. No es necesario beber para disfrutar de la música y el fútbol.

¿Es la música una forma de divertirse, desconectar, protestar…?

Probablemente un poco de todo. La música es una parte enorme de mi vida y hoy es principalmente diversión. Escucho música para divertirme. Todas esas canciones “protesta” ya no me atraen. ¿Puede ser por la edad? ¡Ja ja!

Y el fútbol, ¿de qué manera forma parte de tu vida, de tu día a día?

Estoy obsesionado con el fútbol.

¿Aquí no influye la edad?

¡Ha ido a peor, ahora estoy aún más obsesionado jajaja! Creo que porque no pudimos hacer giras durante casi dos años por el Covid y el fútbol era mi principal distracción.

Solo habéis dejado de hablar de fútbol en dos de vuestros álbums.

Sí, en ‘As Bold As Brass’ y ‘Chapter IV’ no tocamos el tema del fútbol, pero eso no significa que hubiéramos perdido el interés. Solo teníamos ideas diferentes para esos discos.

Terry, Lampard, Gerrard, Drogba, Cole, Rooney, Scholes, algunos de los nombres que aparecen en vuestras canciones, no salen muy bien parados... ¿Por qué?

¿Por qué? ¡Porque les pagaban de más a los gilipollas y la mayoría jugaban para el Chelsea y el Man United! ¡Argh!

Y Leo Messi?

Messi es un genio en el terreno de juego. De todas formas, para ser honesto, ya no le sigo desde que dejó la Liga española. No soy seguidor de la Liga francesa. ¿Aún está en el PSG?

Sí, entonces seguirá a Lewandowski, compatriota suyo.

Lewandowski es un gran delantero. Estoy convencido de que marcará muchos goles en el Barça, me ha sorprendido lo bien que se ha adaptado al club.

El fenómeno ‘hooligan’ parece superado, pero la rivalidad entre aficiones sigue intensa.

Margaret Thatcher detuvo el ‘hooliganismo’ cambiando las leyes. Hoy puedes entrar al bar del West Ham con la camiseta del Tottenham y lo único que puedes esperar es que te abucheen. Creo que es mejor así. ¡No, no soy un fan de Thatcher, por supuesto! Pero tampoco del ‘hooliganismo’.

Mark Marlowski, cantante y líder de Booze&Glory | B&G

¿Cómo es ahora la afición en Inglaterra?

¡Depende del club! Si lo eres del West Ham estás siempre cabreado y pensando por qué con estos grandes jugadores no podemos entrar en la Champions. ¡ja ja!

Llega el Mundial. ¿Te gusta el fútbol de selecciones?

No soy un gran aficionado. A veces lo veo, claro, pero, por ejemplo, paso del Mundial de Qatar por algunas razones obvias.

¿El fútbol se ha convertido en un negocio cada vez más alejado del aficionado?

Sí, sé lo que quieres decir, sin embargo, incluso sin estar de acuerdo con muchas cosas sobre el fútbol, como los salarios excesivos, las políticas de club de mierda, etcétera, sigo amando a mi club y el juego.

En vuestro último álbum, ‘Hurricane’, también habláis de política, algo poco habitual.

Sí, es la primera vez que escribimos sobre política en nuestras canciones. Ahora vivo en Polonia, desde 2016, y la situación política es vergonzosa. La extrema derecha gobierna el país, el nacionalismo está totalmente aprobado, Polonia tiene el evento nacionalista más grande del mundo, es completamente legal y el presidente polaco también está involucrado en ello. Polonia aprobó la ley del aborto más estricta de Europa y ni siquiera las niñas pueden abortar, aunque sepan que el niño morirá después de nacer... Es realmente triste ver esa tendencia en toda Europa. Mira Italia, Hungría, etcétera. Estamos viviendo una época enferma. Por eso a la hora de escribir el álbum esos temas salían de forma natural en las canciones.

Es una forma de “protestar”.

Pero no somos una banda política. Queríamos decir algunas cosas y las dijimos. El último EP, ‘Raising The Roof’, vuelve a estar lleno de canciones de fiesta y cantadas de ‘Booze & Glory’.

¿Cómo disfrutas más, viendo cómo la gente canta vuestras canciones en un concierto o celebrando un gol importante del West Ham?

Son dos cosas diferentes, dos tipos diferentes de emociones. Pero si tengo que elegir, siempre se me pone la piel de gallina cuando cientos de personas cantan las letras de las canciones que escribí. ¡Me encanta!

Mark Marlowski (a la derecha), junto Frank Pellegrino (izquierda), Chema Zurita y Kahan, componentes de Booze&Glory | B&G

Perdona, siendo de origen polaco, ¿por qué el West Ham?

Es el equipo al que sigo desde hace muchos años, desde que me mudé a Inglaterra. Upton Park fue el primer lugar que visité. El resto ya es historia.

Como el cáncer que superó. Junto al hecho de ser padre, deben haber sido dos momentos trascendentales en tu vida. ¿Cómo le han cambiado?

Completamente. El cáncer cambió mi punto de vista sobre muchas cosas en la vida. Y la paternidad me obligó a crecer.

¿Y sigues disfrutando igual en el escenario o más?

Siempre lo disfruto. Las giras son más difíciles ahora porque echo de menos a mi familia, pero supongo que es parte del juego. Me alegro de que ahora podamos volver a tocar en vivo y tenemos muchos conciertos planeados. Este otoño ya hicimos dos semanas en Italia, dos en Estados Unidos, y ahora empezamos en Iberia. Luego tocaremos en Polonia, Alemania... Y en enero, de gira por Asia.

Lo de Barcelona estaba pendiente. La última vez se canceló por el Covid.

Sí, los espectáculos se pospusieron un par de veces, ¡pero por fin estaremos ahí! ¡Nos encanta tocar en Barcelona!

¿Alguna sorpresa?

Por supuesto, habrá algunas sorpresas, ¡pero no puedo decirte nada ahora! ¡ja ja! ¡Nos vemos pronto! ¡Arriba los ‘Hammers’!