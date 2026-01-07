¡Mario Balotelli sale del retiro!

La carrera de Mario Balotelli es digna de estudio y sus últimos años como futbolista profesional no iban a decepcionar a nadie. El controvertido jugador italiano, que no se viste de corto desde diciembre de 2024, descuelga las botas para afrontar una nueva y exótica aventura en el extranjero.

Pese a los rumores de su fichaje por clubes españoles de categorías modestas, el que fuera delantero de Inter, Manchester City o Milan, entre muchos otros, firmará por el Al-Ittifaq en los próximos días. Según informa el periodista Gianluca Di Marzio, viajará a Dubai este mismo viernes 9 de enero para unirse a sus nuevos compañeros y cerrar el acuerdo con el que, probablemente, sea el último club de su carrera.

A sus 35 años, Balotelli firmará el próximo 12 de enero un contrato de dos años y medio con la entidad de la Segunda División de los Emiratos Árabes, un equipo que actualmente es colista con tan solo dos victorias y nueve derrotas en once jornadas.

Primer fichaje del nuevo presidente

Se encontrará 'Súper Mario' con una situación nada favorable, en un club en proceso de transición desde que Pietro Laterza asumiese la propiedad como nuevo presidente el pasado mes de septiembre. De la mano de Andrea Falco, a quien definen como figura clave en la gestión deportiva del Al-Ittifaq, el ariete italiano se convertirá en el primer fichaje oficial de la nueva propiedad.

Una apuesta arriesgada para reflotar al club, pues Mario Balotelli no se viste de corto desde el 21 de diciembre de 2024, es decir, hace más de un año, cuando todavía militaba en un Genoa en el que tan solo llegó a disputar seis partidos oficiales en la Serie A. Antes había pasado por el Adana Demirspor turco, por el Sion suizo y por el Monza y el Brescia italianos.

Infinidad de equipos en los que Balotelli nunca llegó a encontrar la regularidad que buscaba desde su marcha del Manchester City, equipo en el que saltó a la fama tanto por su nivel dentro del verde como por su comportamiento alejado de los terrenos de juego.