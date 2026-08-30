Mario Balotelli: "Los móviles y las 'PlayStation' han arruinado muchas cosas"

Mario Balotelli ha llegado a los 36 años con una mirada muy diferente sobre el fútbol y sobre su propia carrera. Instalado ahora en el Al-Ettifaq de Arabia Saudí, el delantero italiano ha reflexionado sobre los problemas que atraviesa el fútbol de su país y ha señalado directamente uno de los grandes cambios que, a su juicio, explican la pérdida de talento: los niños ya no juegan en la calle.

“Cuando éramos pequeños, jugábamos al fútbol durante horas y horas. Recuerdo que mi madre se enfadaba porque me quedaba fuera hasta que estaba tan oscuro que ya no se veía la pelota”, recuerda Balotelli.

La situación, sostiene, ha cambiado radicalmente. “Ahora, cuando paseo por ciudades como Brescia, aunque también lo veo en otros lugares de Italia, los parques están vacíos. No hay nadie”.

Balotelli apunta directamente hacia las nuevas formas de ocio. “Los ordenadores, los teléfonos y las PlayStation han arruinado muchas cosas”, asegura. Pero el delantero cree que el problema va todavía más allá: “Sobre todo ha cambiado la mentalidad de los padres”.

Según explica, un niño de siete años puede entrenarse actualmente durante un par de horas cada tres días, mientras que su generación combinaba los entrenamientos organizados con muchas más horas jugando en la calle.

“Nosotros teníamos los mismos entrenamientos, pero además jugábamos tres horas todos los días en el parque. Parecía diversión, pero en realidad era entrenamiento extra”, reflexiona.

“Los talentos nacían en la calle”

Para ‘SuperMario’, una parte importante de su formación como futbolista tuvo lugar precisamente lejos de las academias.

“Creo sinceramente que los talentos nacían en la calle y en los parques. Jugabas muchísimo, aprendías muchísimo y te enfrentabas a chicos mayores. Si eras bueno, no te dejaban jugar con los de tu edad; te ponían con los mayores. Aquellas pruebas me ayudaron mucho posteriormente”.

Balotelli resume el cambio generacional con una comparación especialmente gráfica: “Hoy los niños están con el teléfono. Se sienten Ronaldinho porque ven sus vídeos. Yo me sentía Ronaldo porque podía intentar hacer sus mismas jugadas en el parque. Es muy diferente”.

Italia, lejos de la elite

El atacante relaciona esa pérdida del fútbol callejero con los problemas que está sufriendo Italia después de quedarse fuera de tres Mundiales consecutivos. Pese a todo, considera que el país terminará recuperándose.

“Quizá no inmediatamente, pero sí dentro de dos o tres generaciones. Es normal que un país atraviese malos momentos y después vuelva a levantarse. España, Francia y Alemania también los han tenido”.

Su mensaje a Mancini: “Todavía puedo jugar”

Balotelli también habló de Roberto Mancini, nuevamente seleccionador italiano y uno de los entrenadores más importantes de su trayectoria.

“Mancini me escribió para felicitarme por mi cumpleaños y yo bromeé con él: ‘¡Mira que todavía puedo jugar!’”, explicó.

El delantero mantiene una magnífica relación con el técnico y considera que en Italia se ha cargado excesivamente la responsabilidad sobre los entrenadores.

“Estoy muy contento de que haya vuelto a la selección. Le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor. En Italia tendemos a culpar mucho a los entrenadores, pero sinceramente el sistema debería recibir mucha más culpa. Es la verdad que nadie quiere decir”.

Balotelli disputó 36 partidos y marcó 14 goles con Italia. Su última aparición con la selección se produjo el 7 de septiembre de 2018 frente a Polonia, precisamente en el primer encuentro oficial de la primera etapa de Mancini como seleccionador.

“Jugaré hasta que mi cuerpo diga basta”

Su presente está en Arabia Saudí, donde recaló en el Al-Ettifaq con el aliciente añadido de poder compartir equipo con su hermano Enock Barwuah, algo con lo que ambos soñaban desde pequeños.

Balotelli asegura encontrarse bien, aunque actualmente se recupera de unas pequeñas molestias en una pierna. Y todavía no piensa en la retirada.

“Quiero jugar mientras me encuentre bien. Jugar es lo que me gusta, así que mientras mi cuerpo no me diga ‘basta’, seguiré jugando”.