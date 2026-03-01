FÚTBOL INTERNACIONAL
Marco Reus renueva con Los Angeles Galaxy hasta diciembre de 2027
LA Galaxy extendió el contrato de Marco Reus hasta 2027, tras su llegada en 2024, después de que el mediapunta alemán ayudara al equipo a ganar la MLS Cup y la Leagues Cup
EFE
Los LA Galaxy extendieron este sábado el contrato del jugador alemán Marco Reus hasta diciembre de 2027, tras incorporarse al club en el verano de 2024. “Marco aporta un increíble nivel de calidad, experiencia y liderazgo a nuestro grupo”, afirmó en un comunicado el gerente general del LA Galaxy, Will Kuntz.
El mediapunta, de 36 años, ayudó al Galaxy a conquistar la MLS Cup 2024 a los pocos meses de su fichaje, pero el año pasado se perdió más de una decena de partidos por problemas físicos y su equipo terminó en la penúltima posición de la Conferencia Oeste.
No obstante, fue clave para el título de la Leagues Cup 2024, que el equipo angelino conquistó el pasado septiembre, al anotar un gol en la final ante el Orlando City SC.
El exjugador del Borussia Dortmund ha disputado 42 partidos en todas las competiciones con el Galaxy, en los que ha marcado nueve goles.
