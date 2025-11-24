Marco Asensio, el 'Matador' resurge en Turquía

El proyecto del Fenerbahçe va viento en popa. Muchos se llevaron las manos a la cabeza cuando el club decidió prescindir de José Mourinho en agosto, pero el tiempo ha terminado dando la razón a los directivos de la entidad turca, que confeccionaron una plantilla de nivel Champions y que firmaron para el banquillo a un Domenico Tedesco que todavía no conoce la derrota.

La turca es una de las ligas más competidas de Europa. Prueba de ello es la escasa diferencia de puntos entre campeón y subcampeón año tras año. Con un Besiktas venido a menos, todos los focos los acaparan últimamente Galatasaray, ganador de la Superliga de Turquía en las últimas tres temporadas, y Fenerbahçe, aspirante a terminar con el dominio del conjunto de Okan Buruk.

Si bien el Galatasaray es líder actualmente con 32 puntos en 13 jornadas, le sigue muy de cerca un Fenerbahçe que se sitúa segundo con un punto menos y que todavía no sabe lo que es perder. Con más de un tercio del campeonato disputado, los de Domenico Tedesco se mantienen invictos tras sumar nueve victorias y cuatro empates en la Superliga del país otomano, además de encadenar una racha de cinco triunfos consecutivos.

El Fenerbahçe sigue persiguiendo al Galatasaray / EFE

Asensio, héroe en Turquía

Añadiendo la Europa League a la ecuación, el Fenerbahçe también suma buenos resultados en competición internacional, donde ha cosechado dos victorias, un empate y su única derrota de la temporada, encajada frente al Dinamo de Zagreb el 24 de septiembre. Desde entonces, son dos meses (se cumplen hoy 24 de noviembre) sin caer derrotado en ninguna competición, lo que coloca en un altar a Tedesco... ¡y a Marco Asensio!

Si el Fenerbahçe va encaminado hacia el 'sorpaso' liguero es gracias, en gran parte, a la figura del balear. El ex del Real Madrid se ha reencontrado con su fútbol en Turquía, donde parece haber resurgido de sus cenizas para liderar un proyecto que también cuenta con nombres como los del guardameta Ederson, los defensores Nélson Semedo y Skriniar, los centrocampistas Fred y Anderson Talisca y los goleadores Aktürkoglu, Jhon Durán y En-Nesyri.

Sin embargo, pese a que el delantero marroquí -ex de Sevilla y Leganés- es el máximo anotador del equipo con siete tantos, quien se lleva gran parte de los elogios es Marco Asensio. El mediapunta mallorquín suma cuatro goles y dos asistencias en los últimos cuatro partidos de Liga. Además, ha participado en ocho goles esta temporada, sumando seis dianas en total más los dos mencionados pases de gol.

Remontada, goleada y doblete

Tal es su incidencia en el Fenerbahçe que se ha convertido en una figura a realzar día sí y día también, más tras su última actuación. Y es que Marco Asensio lideró la remontada del conjunto turco este fin de semana frente al Rizespor (2-5). El cuadro local se adelantó en el marcador con un 2-0 que duró hasta el minuto 54', cuando dio comienzo el recital del balear.

Él metió al Fenerbahçe en el partido con el 2-1, tras cazar un rechace de un remate de Fred, y él anotó el 2-3 que culminaba la remontada, un auténtico golazo con un disparo desde fuera del área que botó en la frontal y que entró por toda la escuadra. Y por si fuera poco, también asistió a Archie Brown para el definitivo 2-5.

Ya desde sus primeras participaciones se ganó en Turquía el apodo de el 'Matador', alias que en su día ya fue adjudicado a otro español, Roberto Soldado, y que le viene como anillo al dedo este último mes, en el que se ha reencontrado con su fútbol y ha recuperado la mejor versión que ya demostró poder ofrecer en alguna de sus temporadas en el Real Madrid. Marco Asensio está de vuelta.