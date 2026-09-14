Marcelo Gallardo toma el ambicioso reto de Ecuador

Marcelo Gallardo, el técnico más exitoso de la historia de River Plate, tendrá su primera experiencia al mando de una selección de la mano de Ecuador, un combinado que desborda ambición, esa que a 'El Muñeco' nunca se le agotó.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), cuya sólida selección ha crecido en los últimos años hasta situarse en el primer escalón actual del continente, quiere dar un paso más, un reto que ha despertado de nuevo el hambre de éxito de Gallardo, que estaba libre desde febrero, cuando concluyó su segunda etapa con River.

Con la mira puesta en pelear la Copa América y tratar de destacar en el Mundial 2030, la Tri será la primera selección donde Gallardo moldeará su estilo, en lugar de Argentina, donde llegó a sonar con fuerza como candidato a sustituir a Lionel Scaloni en caso de que a final de año diga adiós.

Será también la tercera experiencia de Gallardo como técnico fuera de Argentina tras haberse iniciado en los banquillos en el Nacional uruguayo (2011-2012), antes de convertirse en leyenda absoluta de los 'millonarios'. Entre 2023 y 2024 tuvo un fugaz y poco exitoso paso por el fútbol árabe con el Al-Ittihad.

La trayectoria deportiva del 'Muñeco', reconocida a nivel internacional en su etapa como técnico, tuvo su inicio en su época como futbolista. Como jugador, Gallardo ganó con River Plate la Copa Libertadores en 1996, la Supercopa Sudamericana en 1997 y seis veces la Liga argentina: Apertura 1993, Apertura 1994, Apertura 1996, Clausura 1997, Apertura 1997 y Clausura 2004.

Su carrera se engrandece con los tres títulos que firmó con el Mónaco (Liga, Supercopa de Francia y Copa de la Liga) y uno más Paris Saint-Germain, DC United y Nacional.

Entre todas esas aventuras foráneas, Gallardo siempre regresaba a River Plate, donde jugó en tres etapas (1993-1999, 2003-2006 y 2009-2010). Tras retirarse como futbolista en el Nacional de Uruguay, allí arrancó su carrera como técnico con el Campeonato Uruguayo que ganó en 2011.

En 2014 -de nuevo, no más de cuatro años sin estar lejos del club de Núñez-, fue anunciado como técnico a la prensa por el exfutbolista uruguayo Enzo Francescoli, figura viviente de River Plate y responsable de la Secretaría Deportiva, el mismo que le acompañó en la conferencia de prensa en que anunció su adiós, el 13 de octubre de 2022.

Catorce títulos en ocho años y medio al frente del banquillo 'millonario' resumen por qué se convirtió en un referente para la historia de la entidad, incluida la histórica Libertadores de 2018 ganada a Boca Juniors en el Santiago Bernabéu.

Con 'el Muñeco' en el banquillo, River Plate ganó la Copa Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015, 2016 y 2019, las Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Suruga Bank de 2015, la Copa Argentina de 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina de 2017 y 2019, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones de 2021.

Hasta el momento de su primera llegada al banquillo, River sólo sumaba cinco títulos internacionales: las Libertadores de 1986 y 1996, la Intercontinental de 1986, la Supercopa de 1997 y la Interamericana de 1987.

No hay que perder de vista que ni en su etapa como futbolista ni en la de entrenador, 'El Muñeco' ha permanecido mucho tiempo lejos de 'casa'.

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Cuatro años, el tiempo que hay entre mundiales de fútbol o que dura un ciclo olímpico, es el máximo que se ha permitido fuera del club de Núñez antes de regresar a la entidad donde ganó todo como jugador y como técnico, porque Marcelo Gallardo, como dice el tango 'Nocturno a mi barrio', de Aníbal Troilo, "siempre está volviendo".