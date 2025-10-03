Marc Guiu espera su oportunidad

El esfuerzo tiene su recompensa. Y para Marc Guiu, ese premio final parece estar cerca de llegar. A base de mucho trabajo, algo que siempre ha acompañado su carrera, el delantero de Granollers está a las puertas de su primera oportunidad con el Chelsea. Y Marc está preparado para aprovecharla.

No han sido semanas fáciles para el delantero con pasado azulgrana. A mediados de julio disputaba el Mundial de Clubes con el Chelsea en Estados Unidos, donde volvió a comprobar que iba a tener complicado tener minutos con Enzo Maresca a los mandos. Su entrenador siempre ha confiado en el talento de Marc, pero tampoco ha ocultado que la sobrepoblación en ataque dificulta que el ariete tenga oportunidades. Ambas partes dejaron claras sus posturas hasta que entendieron que lo mejor para Marc sería foguearse. Y hacerlo en la Premier League. Así que cogió las maletas, puso rumbo norte y se cargó de ilusión para demostrar que, con continuidad, puede ser importante en cualquier equipo.

Vuelta al Chelsea

Y entonces llegó la lesión de Liam Delap. Y con ella terminó la fugaz etapa de Marc en Sunderland. El delantero tuvo que regresar al Chelsea cuando estaba empezando a coger ritmo en su nuevo equipo. Volvió a su club de origen para suplir la baja del nuevo fichaje, un equipo donde su propio entrenador admitía que no tenía lugar. Al menos, por ahora. Y a su regreso, las cosas siguieron como estaban; sin minutos todavía en Copa ni en Premier, el ariete sigue aguardando su oportunidad con paciencia.

Marc Guiu, de vuelta con el Chelsea / X

Y ese momento podría estar a punto de llegar. Como avanzó Enzo Maresca en rueda de prensa, Marc parece estar cogiendo esos automatismos que gustan al técnico italiano para poder tener una oportunidad: "Está trabajando bien esta semana, mucho mejor que las primeras semanas cuando volvió de la cesión", desveló. "Por supuesto va a tener minutos con nosotros y jugará partidos".

Si esos minutos llegarán este sábado contra el Liverpool (18:30 horas) es toda una incógnita. La lógica invita a pensar que el delantero tendrá su oportunidad tras el parón con más semanas de carga de trabajo a sus espaldas. Lo único cierto es que Marc Guiu parece empezar a ver la luz al final del túnel tras un inicio de temporada de locura; Maresca empieza a ver al delantero como alguien apto para la rotación en la delantera y el ariete está preparado para aprovechar su momento. Y con un calendario tan cargado como el del Chelsea este curso, el ariete tendrá minutos más pronto que tarde.