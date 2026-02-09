El maravilloso estreno de Dro con el PSG: ovación, taconazo... y muchos palos

París ya conoce a Pedro Fernández Sarmiento (Nigrán, 2008), más y mejor conocido como Dro. En Barcelona aún escuece la salida de una de los diamantes en bruto de La Masia, especialmente por cómo se concretó y porque se marchó al Paris Saint-Germain... de un exculé como Luis Enrique. Hansi Flick no pudo evitar morderse la lengua y dejó claro que "si alguien quiere jugar en el Barça tiene que vivir los colores al 100%" el día después de que SPORT diese la exclusiva sobre su traspaso.

La vida sigue y el gallego, cuya sensación era que en el Barça no iba a triunfar, disfrutó, al fin, de sus primeros minutos como 'Rouge et Bleu'. Se estrenó en una convocatoria de Luis Enrique, su principal valedor, el pasado 1 de febrero ante el Estrasburgo, pero no tuvo la oportunidad de debutar.

Dro sonríe junto a Luis Enrique / PSG

Una semana más tarde, el 8 de febrero para ser exactos, y tras ser inscrito en la Champions League, gozó de poco más de 15 minutos para presentarse ante la que será su nueva afición hasta, si nada se tuerce, 2030.

La cita era inmejorable: un 'Le Classique'. El Parque de los Príncipes lucía espectacular: tifos, pirotécnia y ganas de buen fútbol. Y fue entonces cuando, en los prolegómenos del choque, la entidad parisina aprovechó para brindarle una cálida bienvenida a su único refuerzo invernal, por el que desembolsaría, finalmente 8,2 millones de euros.

Dro, presentado en el Parque de los Príncipes / @psg_inside

"¡Aquí se te quiere!"

Con el '27' a la espalda, mismo dorsal que portaba como culé, saltó al césped de un Parque de los Príncipes que espera grandes cosas de un chico que atesora un talento brillante. Con la herida aún abierta, la cuenta en español del PSG en 'X' compartió un vídeo de Dro presentándose a su nueva afición, acompañado de un mensaje que no pasó desapercibido y que parecía enviar una indirecta al club catalán: "¡Aquí se te quiere!".

Destellos interesantes y un 'regalo' de bienvenida

La pregunta que muchos se hacían era, ¿le haría debutar Luis Enrique? El rival, a priori, presentaba mayor exigencia que el conjunto alsaciano, pero el contexto del encuentro resultó más que propicio. Con 5-0 a favor de los parisinos, el técnico asturiano decidió darle entrada al césped en sustitución de Senny Mayulu.

Dro dejó buen sabor de boca en su debut con el PSG / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Se ubicó como interior derecho en el 4-3-3 que propone Lucho, aunque fue flotando por la medular, mostrándose participativo con balón y acercándose a la base para contribuir en la salida.

Jugó a un toque, dos como mucho. Retuvo el balón para atraer rivales y generar espacios. O dividió con su conducción para después filtrar entre línes. Se dio el lujo, además, de dar un par de pases de tacón, dejando constancia en Francia de su interesante repertorio de trucos.

Ahora bien, también se llevó varios 'regalos de bienvenida': uno de ellos, una dura entrada de Emerson castigada con amarilla. Se dio cuenta, a base de 'palos' - nunca mejor dicho -, que la Ligue 1 es una competición mucho más física.

Acabó el encuentro y Dro compartió sus sensaciones en zona mitxa, donde fue preguntado por sus primeros días en París o por la figura de Luis Enrique: "Muy contento. Los compañeros y el cuerpo técnico me han ayudado durante estos primeros días y me he sentido muy a gusto, y les agradezco a ellos así como a los aficionados por su apoyo. Es como si hubiera pasado toda la temporada aquí".

Noticias relacionadas

Dro se saluda con Marquinhos / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Sobre si se esperaba jugar tan rápido, aseguró que "vine para jugar, para acumular minutos, pero no tengo prisa". "Si tengo tiempo de juego, mejor, si no, seguiré trabajando. Creo que es el mejor lugar para mí, y por eso estoy aquí", expresó el de Nigrán, que confirmó que Luis Enrique "es un entrenador increíble" y "es una de las razones por las que estoy aquí".