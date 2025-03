"A Maradona lo dejaron morir": Arranca el juicio por la muerte de Diego

¿Se podría haber evitado la muerte de Diego Armando Maradona? Se trata de una incógnita sin respuesta que la justicia argentina intentará responder a partir de este martes en el esperado juicio celebrado desde el tribunal oral en lo penal de San Isidro, al noroeste de Buenos Aires. Han pasado casi cinco años desde aquel 25 de noviembre de 2020, cuando uno de los mejores jugadores de todos los tiempos falleciese a causa de una insuficiencia respiratoria y un paro cardíaco.

Ahora se trata de resolver las dudas acerca de su deceso y de depurar responsabilidades; en el banquillo de los acusados se sentarán el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, Nancy Forlini, el médico clínico, Pedro Di Spagna, la doctora y coordinadora de la empresa de salud privada Swiss Medical, el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni, y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid. Todos ellos se enfrentan a un delito de homicidio con dolo eventual, un caso con fuerte impacto mediático en un país que sigue clamando justicia por su ídolo.

Diego Armando Maradona falleció de un ataque cardíaco en su casa alquilada en Tigre, al norte de Buenos Aires. El argentino se encontraba recuperándose de una cirugía para eliminar un coágulo de sangre en su cerebro semanas antes, aunque las circunstancias de su muerte siguen levantando muchas sospechas. Y es que es cierto que Maradona luchaba desde hacía décadas contra una fuerte adición a las drogas, la obesidad o el alcoholismo... pero los fiscales llegaron a la conclusión de que, si no hubiese sido por la negligencia de los médicos a cargo de su salud, el 'pelusa' podría haber esquivado su muerte aquel fatídico 25 de noviembre de 2020.

Argentina sigue consternada por la muerte de su ídolo Maradona / ABIR SULTAN / EFE

¿Se podría haber evitado la muerte de Maradona?

Las acusaciones llegaron por parte de la Fiscalía, que reunió una junta médica integrada por una docena de expertos que llegó a la conclusión de que el equipo médico a cargo de la estrella actuó de manera 'inapropiada, deficiente e imprudente'. El informe señalaba que el confinamiento domiciliario, impuesto a Maradona tras ser dado de alta del hospital por una operación, no cumplió con normas ni protocolos establecidos; el ídolo argentino no podía cuidar de sí mismo y, según el informe, no disponía de dispositivos médicos como un tubo de oxígeno o un desfibrilador a su alcance. La Fiscalía prepara más de 120.000 mensajes y grabaciones de audio, según 'The Independent', para probar sus acusaciones.

Los acusados, entre los que se incluyen el neurocirujano Leopoldo Luque, quien supervisó la transición del 'pelusa' del hospital a casa después de la cirugía, o la psiquiatra Agustina Cosachov, quien había prescrito los medicamentos a Maradona, niegan haber cometido ningún delito durante ese tiempo. En total son ocho los profesionales médicos que se sentarán en el banquillo durante las próximas semanas y se enfrentan a una condena de entre 8 y 25 años de cárcel por un homicidio con dolo eventual, es decir, cuando una persona es consciente de que los actos realizados pueden producir la muerte de una persona. Se espera que el juicio dure hasta el próximo mes de julio con al menos tres audiencias por semana, un juicio por el que pasarán unos 110 testigos para responder a una sola pregunta: ¿Se podría haber evitado la muerte de Diego Armando Maradona?

"A Maradona lo dejaron morir"

La muerte del 'pelusa' levantó una fuerte oleada de indignación en Argentina, donde siguen sin explicarse los motivos de la muerte. Claudio Omar García, exinternacional con la Selección Argentina y compañero de Diego Armando Maradona, resumió el sentimiento de tantos argentinos sobre su ídolo: "Se podría haber evitado la muerte de Maradona. Se murió de un dolor de muela. Lamentablemente no pudo ser. Lo dejaron morir. Lo secuestraron. Ojalá que se haga justicia", expresó.