El Maracanazo de 1989, la gran vergüenza del fútbol chileno

El 3 de setiembre de 1989 marcó la historia del fútbol y la vida del guardameta chileno Roberto Rojas, "el Cóndor". Ese día, Maracaná fue testigo de la trampa. El partido entre Brasil y Chile para clasificar al Mundial de Italia 90 fue el escenario y Rojas, una bengala y una cuchilla, los protagonistas.

Hace exactamente 36 años, Brasil y Chile se veían las caras en un choque definitivo para conseguir una plaza en el Mundial. Un partido a cara de perro. El que ganaba se llevaba el premio. Tras el paso por vestuarios, Careca abre el marcador y desata la euforia entre los 131.156 espectadores presentes en el gran templo del fútbol 'carioca'. Chile estaba fuera. Sin embargo, en el minuto 67, la realización televisiva enfoca al guardameta de Chile Roberto Rojas tirado en el suelo, tocándose la cara y cubierto de sangre. A su lado, una bengala que parece ser la culpable de la situación. Con Rojas siendo retirado por sus compañeros al vestuario, el partido se suspende. Chile no volverá al terreno de juego.

Los jugadores de Chile sacan en brazos a Rojas / 20minutos

Protestas y mentiras, las consecuencias del 'Condorazo'

Sobre el papel, Rojas había sido víctima de la violencia del fútbol en las gradas y la afición chilena se tomó la justicia por su mano. Apedrearon la embajada de Brasil y José Toribio, miembro de la Junta de Gobierno, avivó las llamas del conflicto con unas más que reprochables declaraciones: "Los brasileños son un pueblo de primitivos". Aun así, la inocencia de Rojas empezó a tambalearse a partir del día siguiente, cuando la FIFA y CONMEBOL iniciaron la correspondiente investigación de los hechos.

Por las imágenes de televisión -escasas en comparación a la actualidad- se podía confirmar que una bengala partió del fondo brasileño y cayó al costado del portero, en ningún caso que el proyectil terminara impactando en su cabeza. A pesar de la incertidumbre, fue una fotografía del periodista argentino Ricardo Alfieri la que ayudó a esclarecer toda la situación. En la imagen se veía claramente como la bengala cayó a un metro del guardameta que, pese a la evidencia, siguió defendiendo su inocencia con la aceptación del pueblo chileno. Las imágenes también revelaron a la culpable de encender la mecha -nunca mejor dicho- de todo el embrollo: Rosenery Mello do Nascimenteo. Apodada desde ese momento como la 'Fogeueteira de Maracaná', quien terminó posando en la revista Playboy de Brasil años después.

Una autolesión para la historia

La que no se creyó nada fue la FIFA que, con las imágenes en la mano, le dio el triunfo y la clasificación al Mundial 90' a Brasil. En octubre del mismo año, la Comisión Disciplinaria catalogó los actos de Rojas como "el más gran­de in­ten­to de en­ga­ño de la his­to­ria del fút­bol” y le sancionó sin poder jugar partidos internacionales de por vida y tres meses de suspensión para torneos locales. Mientras tanto, Rojas mantenía su inocencia y faltaba esclarecer de donde salió la sangre de su frente.

Roberto Rojas tapándose la cara con el humo de la bengala en el fondo / ABC

La respuesta la encontró en noviembre del 89 una Comisión investigadora integrada por abogados, médicos y personas relacionadas con el fútbol chileno. Esta descubrió que la herida fue autoprovocada por el propio Rojas, sentenciando así una mentira que se sujetaba por la última fibra de un delgado hilo.

La confesión que conmovió a un país: "Soy culpable"

En mayo del 90, superado por toda la presión mediática que se movía a su alrededor, Rojas confesó. Lo hizo en una entrevista con 'La Tercera', donde reveló toda la mentira: "Soy culpable. Me corté con una navaja de afeitar y se descubrió la farsa. Me corté mi propia dignidad. He tenido problemas en casa con mi esposa, mis compañeros de equipo me dieron la espalda ... Pero si fuera argentino, uruguayo o brasileño, no me suspenderían", explicó un 'Cóndor' que, aprovechando la caída del proyectil, se autocortó la frente con una hoja de afeitar escondida en su guante. El objetivo: que el partido se reubicara en un campo neutral y evitar la siempre complicada afición brasileña o qué fruto del escándalo, se le otorgara la victoria a Chile. Una trampa que le costó su carrera y el sueño de muchos futbolistas chilenos.

Portada de 'La Tercera' sobre Rojas / La Tercera

Y es que el castigo fue ejemplar: Exclusión de Chile de las eliminatorias del Mundial 94, inhabilitación de por vida a Rojas (amnistiada en el 2000); Fernando Astengo, subcapitán, sancionado con cinco años de inactividad; Orlando Aravena, seleccionador, inhabilitado a nivel internacional y Sergio Stoppel, presidente de la Federación, inhabilitado de forma perpetúa. También recibieron un castigo el médico Daniel Rodríguez, el kinesiólogo Alejandro Koch y el utillero Nelson Maldonado.

Me corté mi propia dignidad Roberto Rojas "El Cóndor" — Portero de la Selección de Chile

Un caso que sigue generando conjeturas

Años más tarde, la trampa de Rojas sigue levantando ampollas, pues nunca se llegó a saber la verdad de todo lo acontecido. En 2013, Fernando Astengo, a quien Rojas señaló como cómplice para retirar el equipo y montar un escándalo -según 'El Gráfico'-, destapó en una entrevista con 'Vive! Deportes' que hubo más implicados: "Creo que, aparte de Roberto son cinco personas, entre ellas algunos jugadores. Pero a esta altura de la vida no les quiero hacer daño. Yo sufrí el dolor de no jugar y perdí mucho, porque después de esas clasificatorias me iba de Gremio a la Lazio en Italia. Asumí culpas ajenas, pero no daré nombres, aunque espero que en algún momento esas personas digan toda la verdad", sentenció.

Rojas, que actualmente tiene 68 años, fue amnistiado por la FIFA en 2001. El considerado por muchos como el mejor portero chileno de la historia aseguró que "ya pa­gué por mis erro­res. A mi edad, di­fí­cil­men­te vol­ve­ré a ju­gar, pe­ro el per­dón es una for­ma de la­var el al­ma". Sin embargo, por siempre quedará la historia del 'Condorazo' o 'Maracanazo de Chile', el partido en el que se perpetuó el engaño más grande en la historia del fútbol.