Subieron los decibelios en Francia. La relación entre el París Saint-Germain y la Fédération Française de Football vive momentos de pura tensión. Las inoportunas lesiones de Ousmane Dembélé y Desiré Doué durante el Ucrania-Francia, que les mantendrán seis y cuatro semanas alejados de los terrenos de juego, respectivamente, lo desencadenaron todo. Philippe Diallo, presidente de la FFF, mandó una carta a Nasser Al-Khelaïfi para bajar pulsaciones, según explicó 'L'Équipe'.

El organismo rector del fútbol en Francia mantiene su total y absoluta confianza en Didier Deschamps y su staff técnico y, además, insiste en la revisión del calendario internacional, cargado de partidos, para que perdure la colaboración entre clubes y selección. A su vez, Christophe Dugarry, campeón del mundo en 1998, ofreció su opinión respecto al alud de críticas hacia el cuerpo técnico del combinado 'bleu' durante el programa 'Rothen s’enflamme' de 'RMC'.

"El PSG es el único responsable"

"Apoyo al 100% a la Federación y a Didier Deschamps. Sabemos que Dembélé ha estado frágil durante varios años", arrancó. "Ahora que está lesionado, es pura mala suerte. Si el PSG me puede explicar y hacerme creer que Ousmane Dembélé nunca jugó en el París cuando tenía demasiado trabajo muscular, no lo creo ni por un segundo", añadió sin rodeos.

Dembélé y Deschamps durante un partido de Francia / EFE

El club parisino dio a conocer su frustración por cómo la selección manejó los 'tempos' con Ousmane, pero el exfutbolista no entendió sus quejas hacia la selección francesa: “La manipulación que el PSG intenta implementar es escandalosa y una falta de respeto a la selección y a Didier Deschamps". Y señaló culpables: "El PSG es el único responsable de la sobrecarga de trabajo de Dembélé”. "Entiendo la decepción del PSG, pero la selección está por encima de todo. El entrenador elige a los jugadores pase lo que pase", concluyó.