Mané mete a Senegal en la final de la Copa de África

Senegal ya está en la final. Lo ha conseguido como se ganan las semifinales cerradas, con paciencia, presión alta y una insistencia que no se negocia cuando el rival se atrinchera y el reloj aprieta. El premio llegó en el 78, cuando Sadio Mané cazó un balón suelto y soltó un disparo desde fuera del área, raso y envenenado, que se coló entre piernas egipcias y se pegó al poste para decidir el 1-0 en el Grand Stade de Tanger.

Un partido de autoridad sin premio temprano

La semifinal se jugó desde el primer minuto al ritmo que impuso Senegal. Intensidad alta, posesiones largas cuando convenía y una presión inmediata tras pérdida que asfixió la salida egipcia. Egipto trató de ganar aire con pases cortos en el arranque, pero pronto quedó hundido por un Senegal más decidido y con mucha más iniciativa. El primer tiempo fue, sobre todo, un ejercicio de control: 70% de posesión para los senegaleses y un 4-0 en remates, aunque sin disparos a puerta en un duelo cerrado, áspero y muy físico.

Para Egipto, la buena noticia fue llegar vivo al descanso. La mala, no encontrar su plan de transición. Salah, bien vigilado, pasó casi inadvertido, y Marmoush solo amenazó de verdad en una acción aislada, cuando un pase de Ashour lo dejó con ventaja y Koulibaly lo frenó con falta antes de que encarara a Mendy. Senegal, mientras, mandó sin rematarlo del todo, la opción más clara la tuvo Nico Jackson, con un balón botando en la frontal que se le fue alto.

La lesión de Koulibaly y la misma idea al volver del descanso

El guion dejó un susto serio para Senegal antes del descanso, la lesión de Koulibaly, que no pudo seguir y pidió el cambio. Pero ni ese contratiempo alteró el plan tras el intermedio. Senegal regresó con la misma idea, la de apretar arriba, recuperar rápido y abrir el juego por bandas. Ndiaye, eléctrico y con regate, siguió desbordando por fuera, mientras Pape Gueye marcó el paso de una presión que durante muchos minutos ahogó a Egipto en su propia salida.

Egipto, ni siquiera con la entrada de Trezeguet, consiguió instalarse con la pelota. Su partido se fue pareciendo cada vez más a esperar un fallo rival. Buscó alguna transición aislada, pero casi siempre chocó con correcciones rápidas de la zaga senegalesa, como la de Niakhaté en el minuto 70, que leyó un envío al espacio hacia Salah y llegó antes para cortar la jugada.

El golpe de Mané

La semifinal se decidió cuando todo parecía que se encaminaba hacia la prórroga de desgaste. En el 78, Mané recogió un balón fuera del área y soltó un disparo raso que pasó entre defensores y entró junto al poste, sin que el meta pudiera reaccionar por falta de visión. Senegal encontró por fin el premio a su insistencia y el capitán firmó además un gol con carga simbólica, al alcanzar, con 11 tantos, el mismo registro goleador en la Copa de África que Salah.

A partir de ahí, Senegal se replegó por primera vez en la noche. Egipto, obligado por el marcador, adelantó metros y vivió sus mejores minutos, con centros que exigieron atención a Mendy y un latigazo de Marmoush desde la frontal en el añadido provocó el silencio en la grada. Sin embargo, la reacción llegó tarde y sin continuidad. Senegal incluso rozó el segundo en una ocasión en la que Pape Gueye mandó el esférico a las nubes tras resvalarse.

El pitido final confirmó lo que había sugerido casi todo el partido. Senegal fue más constante, presionó mejor y buscó el gol con más decisión. Egipto solo amenazó cuando ya no había margen. Con el 1-0, los senegaleses se meten en la final del domingo y esperan al vencedor del Nigeria-Marruecos.