Mané, sobre su adaptación en Múnich: "No es fácil"

Mané empieza una nueva etapa en el Bayern tras ocho años en la Premier League El delantero senegalés ha afirmado que: "No es fácil porque todo cambia de repente"

Mané fue el fichaje estrella del Bayern de Múnich y, aunque tienen características muy diferentes, llegó con la 'presión' de hacer olbidar a Lewandowski. El senegalés, que se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo en el Liverpool siendo pieza clave en los éxitos del conjunto 'red', abandonó Inglaterra tras ocho años para empezar una nueva aventura con los bávaros.

En un inicio de Bundesliga más complicado de lo que todos se podían esperar en un principio, Mané ha cuajado buenas actuaciones, anotando cuatro goles en liga, pero también ha explicado que: "No es fácil porque todo cambia de repente: la gente, los entrenamientos, etc... Todo está cambiando, así que no es nada fácil, pero tengo que adaptarme".

Ocho años en Inglaterra

A su vez, también explicó que está contento: "Todo va bien. Pasar de un club a otro no es fácil. Pasé ocho años muy bonitos en Inglaterra, seis años en el Liverpool tras dos en el Southampton y ahora estoy en un nuevo país. Lo sabía y no me sorprendió, está sucediendo tal y como me lo imaginaba. La gente de aquí es acogedora y son jugadores de primer nivel. Los integrantes del club son increíbles, así que estoy muy contento".Le sorprende la juventud del Bayern

Una de las cosas que más le ha sorprendido, a sus 31 años y una larga trayectoria, es la juventud de la plantilla: "Tenemos una plantilla muy, muy joven. Es la primera vez en mi carrera que formo parte de un grupo tan joven. Lo que más me llama la atención es que todos tienen ganas y ambición. Todos quieren crecer y están muy atentos.