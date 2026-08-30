El Como manda un serio aviso a sus rivales Champions

Seis meses después, Cesc Fàbregas se cobró su particular revancha ante Massimiliano Allegri. El técnico catalán, al que el italiano había menospreciado llamándolo "chaval" que acababa de empezar a entrenar, derrotó este domingo al Nápoles en su propio estadio (1-2) y lo hizo además con un Como que volvió a mostrar un fútbol valiente y atractivo.

El duelo ya había comenzado en los banquillos. La última vez que Allegri y Fàbregas se enfrentaron protagonizaron una sonada tangana cuando el italiano dirigía al Milan. La tensión continuó incluso en el túnel de vestuarios, donde Allegri, según publicó entonces la prensa italiana, llegó a llamar "idiota" al catalán y le recordó que era un "chaval" que llevaba dos días entrenando.

Durante la semana ambos trataron de rebajar la tensión y se dedicaron elogios, pero Fàbregas terminó hablando sobre el césped. Su Como se llevó los tres puntos de Nápoles con una actuación convincente y con protagonismo español, especialmente de Luis Milla y Jacobo Ramón.

El conjunto visitante salió con personalidad desde el inicio, dominando la posesión y llevando la iniciativa. Assane Diao y Martin Baturina fueron dos de los grandes protagonistas en ataque, mientras Nico Paz volvió a ejercer de director de orquesta.

El Como encontró el premio en el minuto 26. Diao superó a Mathías Olivera por la derecha y puso un centro raso al corazón del área, donde Baturina controló, se giró y sacó un disparo con la izquierda ante el que nada pudo hacer Alex Meret.

El Nápoles reaccionó rápidamente y consiguió empatar en el minuto 30. Amir Rrahmani encontró con un pase vertical a Rasmus Højlund, que recibió en la frontal, se deshizo de Jacobo Ramón con el cuerpo y definió con un disparo raso junto al palo.

Pero el Como volvió a golpear antes del descanso. Una pérdida del Nápoles dentro de su propia área permitió a Anastasios Douvikas aparecer en la jugada y marcar el 1-2 apenas cuatro minutos después del empate.

Allegri busca la reacción

Tras el descanso, el Nápoles aumentó la presión y buscó con insistencia el empate. Allegri intentó cambiar el rumbo del partido con un triple cambio, dando entrada incluso a Kevin De Bruyne, pero el conjunto local se encontró con un Como muy sólido.

Fàbregas, por su parte, no renunció a su propuesta. Su equipo mantuvo las posesiones largas y buscó salir rápidamente cuando recuperaba el balón, resistiendo el empuje del vigente campeón italiano.

Los minutos finales fueron de máxima tensión. El Nápoles tuvo ocasiones para empatar y el Como también pudo sentenciar, mientras que los locales llegaron a marcar en el tiempo añadido, aunque el tanto fue finalmente anulado en el minuto 93.

El Como aguantó hasta el final y sumó sus primeros tres puntos de la temporada después del empate ante el Udinese en la jornada inaugural. Fàbregas, además, cerró de la mejor manera posible una historia que comenzó hace seis meses con aquel polémico enfrentamiento con Allegri.

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Para el técnico italiano, en cambio, su regreso a Nápoles acabó siendo frustrante. 28 años después de vestir por última vez la camiseta del conjunto napolitano, volvió al estadio esta vez como entrenador y tuvo que marcharse derrotado. Su próximo desafío será mayúsculo: visitar al Inter de Milán, vigente campeón del 'Scudetto'.