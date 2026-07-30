Mancini se sincera sobre su regreso a Italia: "Fue como perder a la mujer de mi vida"

Tras unas semanas de incertidumbre sobre el futuro de la selección italiana, la Azzurra ya tiene nuevo seleccionador. Finalmente, ni Carlo Ancelotti, ni Pep Guardiola ni Andrea Pirlo ocuparán el cargo. El elegido es Roberto Mancini, que regresa al banquillo de la Nazionale.

Mancini fue el técnico que condujo a Italia a la conquista de la Eurocopa de 2020 y, durante su presentación oficial, se mostró muy ilusionado por retomar el proyecto y devolver al combinado italiano al lugar que le corresponde.

En un vídeo difundido por la cuenta oficial de la Azzurra, el técnico habló con emoción sobre el significado que tiene para él representar a su país: "Para mí, la camiseta de los Azzurri siempre ha sido importante. Es como cuando estás enamorado y pierdes al amor de tu vida".

Muy arrepentido del pasado

El seleccionador reconoció que se arrepiente de haber abandonado el cargo y asumió que perdió el liderazgo de la selección por un cúmulo de "errores". También admitió las dificultades vividas durante los últimos tres años y aseguró que el pasado ya no importa, porque ahora tiene "la oportunidad de arreglar las cosas" y de "elevar a Italia al lugar que realmente le corresponde".

Mancini también se mostró ambicioso respecto al futuro: "Espero ganar uno o dos trofeos y quedarme aquí mucho tiempo. Veremos si eso es posible". Además, destacó la importancia de contar con futbolistas de calidad técnica y construir un equipo capaz de practicar un fútbol atractivo.

El italiano, que ha firmado un contrato por cuatro años, está decidido a enmendar los errores del pasado. "Cometí un error y lo siento. En aquel momento hubo una falta de comunicación entre el presidente Gravina y yo. La suerte, y también el presidente Malagò, me permiten redimirme", explicó.

"Estoy aquí para ganar títulos importantes y para quedarme el mayor tiempo posible", insistió durante su presentación.

Su objetivo: "Jugar bien para que la afición se enamore y me perdone"

"Intentaré formar un equipo que pueda hacer lo que hizo la selección hace unos años. El objetivo es jugar bien para que la afición se enamore del equipo y me perdone. Cuando llegué, estuve cinco años, que es mucho tiempo, y me sentí muy bien. Ahora hemos firmado un contrato de cuatro años y espero ganar un trofeo, o incluso dos, y seguir después", añadió.

Junto a él estuvo Claudio Ranieri, recientemente nombrado director técnico de la selección italiana, quien señaló que las principales prioridades serán recuperar el apoyo de la afición y devolver a Italia a un Mundial. "Este es el logro que corona mi carrera", afirmó Ranieri, ilusionado por el nuevo proyecto que liderará junto a Mancini.

Por su parte, el seleccionador dejó claro cuáles son los objetivos deportivos a corto y medio plazo: "Cuando Italia llega a un Mundial se convierte en un equipo peligroso. El objetivo es construir un equipo rápidamente, hacer un buen papel en la Liga de Naciones, clasificarnos para la Eurocopa y, después, centrarnos en el Mundial". Asimismo, mostró su confianza en la nueva generación de futbolistas italianos.

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) confirmó oficialmente el regreso de Mancini y recordó los cuatro títulos mundiales conquistados por la Azzurra en 1934, 1938, 1982 y 2006, en un claro mensaje de respaldo al técnico, que asume el reto de devolver a Italia a la élite del fútbol internacional.

Con este regreso, Roberto Mancini busca cerrar el ciclo que inició en 2018 y liderar una nueva etapa para la selección italiana con la mirada puesta en los próximos grandes torneos.