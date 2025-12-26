En directo
Premier League
Manchester United - Newcastle, en directo hoy: partido de la jornada 18 de Premier League
Sigue en directo el partido del tradicional 'Boxing Day' que se disputa en Old Trafford entre Manchester United y Newcastle
Xavi Turu
Manchester United y Newcastle se miden hoy en old Trafford en el partido que abre la jornada 18 de Premier League. Sigue en directo el aprtido en Sport.es.
MIN. 45, MUN 1-0 NEW
Se añaden 2 minutos más en Old Trafford.
MIN. 44, MUN 1-0 NEW
Junta líneas, recula y defiende con orden el United que busca llegar al descanso con esa mínima ventaja tras el golazo de Dorgu.
MIN. 39, MUN 1-0 NEW
Se está gustando el United en Old Trafford… Sin apenas balón para un Newcastle que se ha desconectado de la contienda.
MIN. 37, MUN 1-0 NEW
¡Otra para el Manchester United! Potente chut de Cunha que se va desviado por muy poco.
MIN. 34, MUN 1-0 NEW
¡¡Dorgu roza el segundo gol para los suyos!! Partidazo que se está marcando el jugador danés con un potente disparo que despejó el portero visitante.
MIN. 32, MUN 1-0 NEW
Contragolpe con todo del United que salió rapidísimo a buscar el segundo gol con muchos efectivos ofensivos. Despejó la zaga del Newcastle con acierto para salvar los muebles.
MIN. 29, MUN 1-0 NEW
Le ha venido de maravilla el tanto para romper el empate a los 'Red Devils'. Domina ahora la escuadra local.
MIN. 26, MUN 1-0 NEW
Cuando mejor estaba el conjunto visitante, llegó Dorgu para pegarle de volea con la pierna izquierda desde el punto de penalti y adelantar al equipo que dirige Rúben Amorim.
MIN. 25, MUN 1-0 NEW
¡¡Goooooool del Manchester United!! Marcó Dorgu después de lanzar un obús de volea.
MIN. 19, MUN 0-0 NEW
Nueva llegada de las Urracas por banda derecha con un Casemiro que tiene que acudir al cruce para despejar a saque de esquina. El tercero para los visitantes.
