El Manchester United se cansa de Jadon Sancho: un negocio ruinoso

El Manchester United pretende dejar libre a Jadon Sancho cuando finalice su contrato con el equipo inglés. La carta de libertad viene motivada por el bajo rendimiento que ha dado el inglés en las 5 temporadas que lleva en el club. Además, el United pretende deshacerse de las 200.000 libras semanales que les cuesta a los 'Red Devils' el delantero.

Jadon Sancho, cedido al Aston Villa, llegó al Manchester United en 2021 por 85 millones. El jugador era una joven promesa inglesa de 21 años ojeada por los grandes europeos. El extremo derecho del Villa creó unas expectativas en su etapa en Dortmund que respaldaban su valor en el mercado con vistas al futuro. Parecía que una nueva joya desarrollada en el equipo alemán iba a deslumbrir a un 'top' de Europa, pero el jugador inglés aún no lo ha demostrado.

Un fichaje que será recordado...

En su etapa en Manchester, el ex del Dortmund ha firmado 12 goles y 6 asistencias en 83 partidos disputados, algo que está muy lejos de lo que se esperaba del jugador. Después de 5 años, entre los que ha sido cedido al Dortmund, Chelsea y Villa, no ha conseguido convencer a Old Trafford. El Manchester ha dejado de creer en él. Después de varios intentos fallidos en su venta, el United ha decidido que se vaya gratis en junio y liberar la masa salarial que supone el inglés, firmando un fichaje desastroso para la historia del club.

La temporada 25/26 era la última oportunidad para persuadir al Manchester United con su renovación, pero su préstamo en el Villa tampoco está siendo exitoso. Sancho lleva 1 gol y 1 asistencia en 25 partidos con los 'Villans'. Sin embargo, Unai Emery, su actual entrenador, se muestra optimista con el extremo: "Todavía no (no hay novedades sobre su futuro). Pero es un jugador fantástico. Ojalá pueda ayudarnos a potenciar sus cualidades dentro de nuestra estructura, como lo está haciendo. ¿Será aquí? Podría ser, porque si está jugando a su mejor nivel, lo querremos", comentó el español en la rueda de prensa previa al Brighton.

La última 'bala'

El último partido del Villa es el 24 de mayo contra el Manchester City. El talentoso extremo de los 'Villans' tiene hasta finales de mayo para convencer a Emery que quiere luchar en las 'filas' del español. El desempeño del jugador durante los próximos meses será decisivo para saber si su futuro sigue estando en la Premier League.