Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real MadridEspanyol - OviedoDónde ver Espanyol - OviedoLaporta FontXavi MessiLesión CarrerasAlonsoEtapa 3 París-NizaClasificación París-NizaAyuso VingegaardArda GülerLaporta MessiAlejandro EchevarríaAlcarazEddie HoweEtapa 2 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoMadrid basketJabari ParkerCuándo juega el BarcelonaNewcastle - Barcelona horarioNewcastle - Barcelona alineacionesCuándo juega AlcarazMaldiniPedro SánchezPedrerolCandidatos Elecciones Barça 2026Velada del Año IbaiBarrio FlickJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

FA CUP

Manchester City - Liverpool, el plato fuerte de los cuartos de final de la FA Cup

Los partidos de cuartos de final de la FA Cup se jugarán a partido único durante el fin de semana del 4 y 5 de abril.

Jeremy Doku, del Manchester City y Conor Bradley, del Liverpool

Jeremy Doku, del Manchester City y Conor Bradley, del Liverpool / ADAM VAUGHAN / EFE

EFE

Londres

El Manchester City y el Liverpool se medirán en el duelo estrella de los cuartos de final de la FA Cup.

El sorteo realizado este lunes en el London Stadium, donde se enfrentan el West Ham United y el Brentford, deparó los enfrentamientos entre el City y el Liverpool, Chelsea y Port Vale, la gran cenicienta de la competición al ser el colista de League One, Southampton-Arsenal y Brentford o West Ham contra el Leeds United.

Noticias relacionadas

Los encuentros, que se disputarán a partido único, serán el fin de semana del 4 y 5 de abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL