Manchester City - Liverpool, el plato fuerte de los cuartos de final de la FA Cup

El Manchester City y el Liverpool se medirán en el duelo estrella de los cuartos de final de la FA Cup.

El sorteo realizado este lunes en el London Stadium, donde se enfrentan el West Ham United y el Brentford, deparó los enfrentamientos entre el City y el Liverpool, Chelsea y Port Vale, la gran cenicienta de la competición al ser el colista de League One, Southampton-Arsenal y Brentford o West Ham contra el Leeds United.

Los encuentros, que se disputarán a partido único, serán el fin de semana del 4 y 5 de abril.