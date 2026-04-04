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FA CUP
Resumen, resultado y goles del Manchester City - Liverpool de la FA Cup
Manchester City y Liverpool se miden en los cuartos de final de la FA Cup
Sergi Bescós I Lázaro
Sigue el minuto a minuto del partido en SPORT.
¡Nos despedimos desde el Etihad Stadium!
Cerramos el directo del partido entre Manchester City y Liverpool FC. ¡Muchas gracias por seguir el partido en Sport! Os deseamos un muy bonito sábado.
Derrota muy dura para el Liverpool. Los de Slot, que son quintos en la Premier League peleando por acabar entre los 4 primeros, ya deben pensar en la gran cita del miércoles de la semana que viene frente al PSG en la Champions League.
El protagonista del partido
Erling Haaland, el gran protagonista del partido.
City (4-0) Liverpool l Final del partido
El City consigue su billete para las semi finales de la FA CUP tras hacer un partido muy serio y conseguir una gran victoria frente al Liverpool. Los reds han mostrado una cara muy floja y caen dolorosamente en estos cuartos de final de copa.
City (4-0) Liverpool l Final del partido
¡Finaaaaaaal del partido!
City (4-0) Liverpool l Min 88
Mucha posesión de balón para los reds en estos minutos finales de partido.
City (4-0) Liverpool l Min 84
Intentaba combinar los reds en el borde del área del City pero la defensa local está muy atenta y evita el último pase.
City (4-0) Liverpool l Min 80
Juega el Liverpool en campo del City que claramente ha bajado el ritmo
City (4-0) Liverpool l Min 80
10 minutos para el final del partido. El City que conseguirá su billete para las semis
City (4-0) Liverpool l Min 78
Presiona tímidamente el Liverpool que quiere evitar recibir aún más daño en el partido.
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