Malick Thiaw, el infravalorado del mercado

Malick Thiaw anotó dos goles en la victoria del Newcastle ante el Everton (1-4), que puso fin a una racha de ocho meses sin ganar fuera de casa. Aunque el alemán no necesitaba ser noticia por eso, puesto que lleva meses siendo el mejor central del equipo y uno de los titulares más destacados de Eddie Howe.

Thiaw llegó este verano procedente del Milan por 35 millones de euros, una cifra que, si mantiene este nivel, pronto parecerá una ganga. La operación recordó a la de Tonali en su momento, cuando el Newcastle supo aprovechar la irregularidad del Milan y los cambios en el banquillo 'rossonero'.

Los ojeadores del club inglés llevaban más de dos años siguiéndolo, convencidos de que era un diamante infravalorado que en su día fue un descubrimiento de Paolo Maldini. El legendario exjugador lo llevó al Milan desde el Schalke 04, cuando ejercía como director deportivo.

La marcha de Lloyd Kelly a la Juventus, los problemas físicos de Botman y la veteranía de Schär y Burn llevaron al Newcastle a buscar un central joven y con proyección que diera aire fresco a la defensa, sobre todo en el perfil derecho.

El culebrón de Isak y el fichaje del delantero hicieron que su llegada pasara bastante desapercibida, sin demasiado ruido mediático en la Premier. Pero el tiempo le ha dado la razón al club: Thiaw se ha consolidado como uno de los mejores centrales de la liga.

Asentado en el once

Como era previsible, Howe apostó por la experiencia al inicio de temporada, con Schär y Burn como pareja titular. Sin embargo, tras la conmoción cerebral sufrida por el suizo ante el Barça, el técnico aprovechó la oportunidad para darle la titularidad a Thiaw.

Desde entonces se ha asentado en el once y se ha vuelto una pieza inamovible, hecho que parece que va a seguir así tanto en el corto como largo plazo. Además de ser un gran ganador de duelos aéreos, aporta en la salida de balón. No sorprende: en sus inicios actuaba como mediocentro defensivo, y su referente era Yaya Touré.

El sábado, Thiaw marcó dos de los cuatro goles en Goodison Park, ambos, cómo no, de cabeza, aprovechando su 1,94 m de estatura. El primero llegó a los 55 segundos, el más rápido de lo que llevamos de Premier League.

Howe se deshizo en elogios hacia su central más fiable y uno de sus jugadores más regulares: "Nunca se sabe cuánto tiempo le tomará a un jugador sentirse cómodo dentro del equipo, con sus compañeros y con nuestra forma de jugar. Creo que Malick tuvo una etapa en la que Fabian y Dan lo hicieron realmente bien, pero cuando tuvo su oportunidad no volvió a mirar atrás", dijo el técnico, recordando lo complicado que es adaptarse a la Premier.

Pese al arranque irregular del Newcastle, Thiaw puede presumir de ser el jugador más consistente del equipo. "Hoy me pareció excepcional: dos goles estupendos, dos momentos clave para nosotros. Pero, sobre todo, ha sido muy constante; ese es el mayor cumplido que puedo hacerle. Ha sabido manejar los partidos físicamente. Se le ha visto muy fuerte; otra actuación excelente", concluyó Howe.

Como muchos otros jugadores en el panorama internacional, el Mundial que ya asoma en el horizonte suma un extra de motivación para Thiaw, que sueña con ser convocado por la selección alemana y poder viajar en junio a Estados Unidos, Canadá y México.