Malick Fofana, la joya del Lyon que amenaza el sitio de Rashford en el Barça

Raphinha es intocable e imprescindible en este Barça. El extremo izquierdo brasileño no solo asegura goles y asistencias; es el alma del equipo, el primero en ponerse el mono de trabajo y en predicar con el ejemplo. Desde que llegó al club catalán en el verano de 2022, a cambio de 58 millones de euros más otros 7 en variables que se embolsó su antiguo equipo, el Leeds United, ha callado muchísimas críticas.

Raphinha celebra un gol ante el Oviedo / Gorka Urresola Elvira / SPO

Lo ha hecho con trabajo y esfuerzo, dos condiciones innegociables con él en el campo. Una bendición para Hansi Flick, que sabe muy bien que, además, ofrece unos intangibles que no aparecen reflejados en los datos: si juega él, sus compañeros tienen otra energía. Eso es muy difícil de encontrar.

Pese a ello, el Barça no podía depender únicamente de Raphinha en el costado izquierdo y por eso salió al mercado el pasado verano en busca de competencia. Fue entonces cuando Deco aprovechó la oportunidad de Marcus Rashford, de un perfil totalmente distinto.

Rashford complementa la banda

Si bien el brasileño también puede ocupar la mediapunta o incluso el costado derecho, el inglés puede ser una opción en la punta de lanza. El futbolista cedido por el Manchester United, con una opción de compra de 30 millones de euros a final de temporada, llegaba para sumar un perfil diferente al extremo.

Marcus Rashford y Hansi Flick durante un entrenamiento del FC Barcelona / EFE

Su llegada, sin embargo, no frenó la búsqueda de un extremo izquierdo en el mercado. Ya hace unos meses se vinculó a la órbita culé un nombre: Malick Fofana, extremo belga nacido en 2005 que juega en el Olympique Lyon. Ahora, el periodista turco Ekrem Konur ha vuelto a señalarlo como uno de los grandes objetivos del Barça de cara al mercado veraniego.

Malick Fofana, una perla en Francia

Valorado en 30 millones de euros, la misma cifra que el Barça deberá abonar al Manchester United si desea quedarse definitivamente con Marcus Rashford, está cerca de regresar a los terrenos de juego tras su lesión de tobillo, sufrida en octubre.

Su entrenador, Paulo Fonseca, tiene muchas ganas de volver a contar con él y espera que se entienda bien con Endrick, que parece tocado por una varita desde que puso un pie en el Groupama Stadium. La vuelta del belga llega en un momento importante para el Lyon, que a partir del 1 de marzo disputará siete duelos en apenas 22 días.

Con todo el potencial que atesora y contrato hasta junio de 2028, si estuviera en otro club sería muy complicado pensar que podría salir traspasado en verano por la cantidad mencionada. Pero su situación es especial, ya que el Lyon atraviesa un proceso de reestructuración económica. Sin ir más lejos, Rayan Cherki se marchó al Manchester City por un precio casi de risa.

En el caso de Fofana, se trata de un futbolista veloz, ágil, de gran calidad técnica y muy hábil en espacios reducidos. Diestro a pierna cambiada, también se desenvuelve bien por la derecha, aunque si ya está complicado sumar minutos en el Barça por la izquierda, imagínense por la banda de Lamine Yamal.

Lesionado desde octubre

Por culpa de la lesión, esta temporada solo ha podido jugar 12 encuentros, en los que marcó dos tantos y repartió una asistencia. La campaña pasada firmó 11 goles y seis asistencias.

No obstante, parece que el Barça está decidido a quedarse con Rashford en propiedad después de demostrar que es un revulsivo magnífico y que posee cualidades especiales, como un golpeo de balón parado sensacional. Con 10 goles y 13 asistencias en 34 duelos, parece que se lo ha ganado.