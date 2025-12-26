Mali da la campanada y rasca un empate ante Marruecos

Marruecos, que ejerce de anfitriona en esta edición de la Copa de África, sumó un punto tras empatar con Mali en el segundo partido del torneo. Un duelo de dos partes que los locales parecían tener hatado y que cambió de signo con la entrada de la estrella malí, Yves Bissouma, en la segunda parte. Con dos penaltis, uno transformado por Brahim Díaz en la primera mitad y otro de Sinayoko en la segunda, se cerró el encuentro. Tras superar a Comores por 2-0 en el debut, el combinado que dirige Walid Regragui no pudo mantener el pleno aunque sigue al frente del grupo A, con cuatro puntos, tras el empate de Comores frente a Zambia, segunda clasificada con dos tablas en dos partidos.

Marruecos - Mali (Copa África, 26-12-2025) Copa de África MAR 1 1 MLI Alineaciones Marruecos Bono; Mazraoui, El Yamiq, Aguerd, Salah-Eddine; El Aynaoui, Amrabat (Ben Seghir, 82'), Ounahi (Abde, 71'); Brahim Díaz (El Khannouss, 71'), El Kaabi (En-Nesyri, 70'); Saibari (Rahimi, 82'). Mali Diarra; Woyo Coulibaly, Diaby, Cámara, Gassama; Sangare (Nene, (91'), Lassana Coulibaly, Dieng, Doumbia M. (Doumbia K. (90+1'); Bissouma (G. Diarra, 57'), Sinayoko (Touré E.B. 76').

La selección marroquí hizo bueno su cartel de favorito para ejercer su dominio sobre el césped en los primeros compases del partido, ante una Mali tímida y necesitada. Liderados por Brahim Díaz, los locales se hicieron pronto con el timón del partido, aunque el gol se resistía ante un rival enrocado.

En el tiempo extra de la primera parte llegó la jugada polémica del partido con una posible mano de Nathan Gassama que el colegiado no pitó en primera instancia y que desató las protestas de los anfitriones. Tras una revisión del VAR se decretó la pena máxima y Brahim Díaz, quien había iniciado la acción, quiso también terminarla y se encargó del lanzamiento. El jugador del Real Madrid, que debuta con su selección, no titubeó y engañó al guardameta de Mali para hacer subir el primer tanto al marcador.

Brahim Díaz celebra su gol / AP

Golpe de efecto

La segunda mitad arrancó con un aviso, también por parte de Brahim Díaz, tras una falta servida al borde del área que no encontró rematador por muy poco. Entre tanto, Mali se metía en problemas con tres de sus cuatro defensas con tarjeta amarilla. Pese a la complicada situación, el combinado marroquí no conseguía crear acciones claras de gol para ampliar definitivamente su renta.

Por su parte, los malienses necesitaban un revulsivo y tras mantener a su estrella, Yves Bissouma, entre algodones, el seleccionador lo hizo entrar en juego en el 57'. Apenas un minuto después, Mali pudo disponer de un penalti aparentemente claro que el colegiado no pitó. Una acción que supuso un plus de tensión sobre el césped y que acabó con la acción siendo revisada por el videoarbitraje. Tras ver las imágenes, el colegiado camerunés decretó pena máxima sobre Sinayoko, quien tomó también la responsabilidad del lanzamiento. El futbolista del Auxerre tampoco falló, aunque Bono estuvo a punto de rozar el balón con la punta de la manopla.

El empate supuso un jarro de agua fría para Marruecos que tiró de banquillo con la entrada de El Khannouss, en sustitución de Brahim, además de Abde y En-Nesyri para dar aire nuevo al equipo. De las botas precisamente de En-Nesyri llegó una de las más claras para la selección marroquí, aunque el lanzamiento del exsevillista acabó desviado a córner.

En los últimos minutos el encuentro siguió ganando en intensidad y mientras los de Regragui casi daban por bueno el empate, los malienses metieron una marcha más en busca de la victoria, aunque a punto estuvieron de hacerse un autogol en el 90+10' tras un mal despeje de un defensa. Finalmente, el marcador ya no se movió.