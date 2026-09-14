Malestar de Joao Félix en Arabia Saudí

Al Nassr se proclamó campeón de la Saudi Pro League la temporada pasada, después de tres cursos sin lograr el cometido. En esos tres años, la realidad del fútbol en Arabia Saudí ha cambiado completamente, pues el gran desembolso del Fondo de Inversión Pública del país en los principales conjuntos de su liga provocó la llegada masiva de grandes estrellas.

Entre las grandes figuras que llegaron a Al Nassr, más allá de Cristiano Ronaldo, destaca Joao Félix, el cual cuajó un gran curso 25/26 que le sirvió incluso para hacerse con la distinción individual a mejor futbolista del torneo doméstico.

Enfado por la fórmula con su renovación

Joao Félix logró demostrar todo su potencial lejos del viejo continente, después de pasar por Atlético de Madrid, FC Barcelona, Chelsea y Milan sin ser capaz de encontrar la regularidad necesaria para hacer valer su talento y situarse como una gran estrella del fútbol europeo. Ya con la elástica de Al Nassr, el portugués anotó 26 goles y repartió 19 asistencias para sus compañeros en la temporada pasada, en lo que fueron sus mejores registros como futbolista profesional.

Tras su gran campaña, sería de esperar que la directiva de su club buscara renovarle lo antes posible, ya que su vinculación expira en junio de 2027. Sin embargo, según se informa desde '365Scores', los responsables del club explicaron al jugador que existe un calendario previamente establecido de acuerdo con lo firmado entre ambas partes, ya que su contrato cuenta con una cláusula de renovación automática hasta junio de 2028, de cara a evitar que el internacional por Portugal pueda marcharse como agente libre.

Joao Félix con el Nassr / X

Esta manera de tratar su continuidad, según la citada fuente, habría provocado el malestar en Joao Félix por el retraso en la renovación de su contrato, mientras que desde el club saudí se remiten a la cláusula firmada cuando se llevó a cabo su incorporación. Además, la carpeta de la renovación de Joao Félix llega en un momento en el que la directiva del Al Nassr busca resolver todos los asuntos ejecutivos y deportivos lo antes posible, con el objetivo de garantizar la estabilidad del primer equipo y mantener la lucha por todos los títulos nacionales y continentales.

Es más, para lograr este cometido, informan desde '365Scores' que Al Nassr contempla un cambio en la posición de José Semedo, actual director ejecutivo del club, con la posibilidad de vincularlo directamente al área de fútbol.