'Malenaldo', el killer que 'huyó' de Emery para ser pichichi en Italia con la líder Roma

"Fue una decisión difícil pero sensata. El jugador tenía su papel, era importante y nos ayudaba a marcar goles. No estaba constantemente en el 11 titular, pero era importante y lo sabía. Estaba feliz pero no lo suficiente". Con estas palabras, Unai Emery despidió en enero de 2026 a Donyell Malen tras confirmarse el fichaje del neerlandés por la Roma, club que pagó los mismos 25 millones de euros que había abonado el Aston Villa a inicios de 2025.

Era un paso más en la carrera del internacional con Países Bajos, perteneciente a las fuerzas básicas del Ajax y del Arsenal, y con una explosión en el PSV más afín a un extremo explosivo que a lo que acabaría siendo su destino: un delantero tan letal como merecedor del mote 'Malenaldo' en la capital italiana.

Donyell Malen, delantero de la Roma / @OfficialASRoma

Cabeza rapada, como en los mejores años de Nazario, Malen llega a sus 27 años afianzado como uno de los arietes más letales de las grandes ligas de Europa. No en vano es, actualmente, el 'capocannoniere' de la presente Serie A con seis goles, por delante de nombres como Lautaro Martínez o Rasmus Hojlund.

En total, son 21 goles en 25 partidos desde que aterrizara en el Olímpico a mitad de la temporada pasada, un paso en su carrera necesario para, como apuntaba Emery, sentirse más importante, huyendo de los focos de la Premier al proyecto de Gasperini en la Roma.

El cuadro que dirige el experimentado técnico transalpino, de hecho, es el líder de la liga con puntaje perfecto, todo en parte por el rendimiento de un intratable Malen. En su choque más reciente derrotó por 0-2 al Torino con una diana del holandés. Niccolò Pisilli sentenció el encuentro en el tiempo añadido para mantener el pleno de triunfos del conjunto romano.

El primer tanto llegó poco antes del descanso. En el minuto 40, Malen aprovechó una acción embarullada dentro del área para adelantar a la Roma. El delantero neerlandés, después de un mano a mano y tras recoger el rechace, consiguió contactar con el balón cuando parecía perder el equilibrio y, prácticamente sobre el césped, introdujo la punta de su bota para enviarlo al fondo de la portería.

Malen ya había celebrado anteriormente un gol durante el encuentro, aunque la acción quedó invalidada por posición de fuera de juego. Cuando el encuentro ya encaraba sus últimos instantes, la Roma terminó de asegurar los tres puntos. Niccolò Pisilli, futbolista formado en las categorías inferiores del club capitalino, apareció en el tiempo añadido para marcar el segundo tanto y cerrar definitivamente el triunfo de 'la Loba'.

Con este 0-2, la Roma confirma su excelente comienzo de temporada y se coloca líder gracias a un pleno de victorias que alimenta las expectativas del conjunto de Gasperini en la lucha por el campeonato. Y parte de ellas están avocadas al rendimiento goleador de Donyell 'Malenaldo', el nuevo ídolo que rememora aquella gesta de 2001 con Totti, Batistuta y compañía cuando cayó el último 'Scudetto' de su historia... hasta ahora.