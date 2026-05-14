Un espejo para Rashford y el Barça

Donyell Malen ha necesitado menos de cuatro meses para convertirse en el gran fenómeno de la Serie A y en el futbolista que ha cambiado por completo la cara de la Roma. El delantero neerlandés aterrizó en el Olímpico el pasado 16 de enero procedente del Aston Villa, en una operación que generó dudas por su irregular etapa en Inglaterra, pero su impacto ha sido inmediato y demoledor. Nadie en Italia esperaba una explosión semejante.

Los números hablan por sí solos. Malen suma 14 goles y 3 asistencias en apenas 18 partidos con la camiseta romanista y ya es el segundo máximo goleador de la Serie A con 13 tantos, únicamente superado por Lautaro Martínez, que lidera la clasificación con 17. Además comparte escalón con Douvikas y Marcus Thuram en una pelea por el 'capocannoniere' que parecía imposible cuando aterrizó en Roma en pleno mercado invernal.

Malen, jugador de la AS Roma / Agencias

Su adaptación ha sido fulgurante. Marcó en su debut frente al Torino y desde entonces encadenó exhibiciones que han disparado a la Roma en la lucha por entrar en la próxima Champions League. Dobletes ante Cagliari y Nápoles, actuaciones decisivas en partidos directos y una capacidad para romper líneas que ha transformado el ataque del conjunto de Gian Piero Gasperini.

La llegada de Malen se produjo en un contexto complicado. En Birmingham había perdido protagonismo y muchos le consideraban un futbolista inconsistente, capaz de alternar partidos brillantes con largas desapariciones. Incluso entre los aficionados de la Roma existía cierto escepticismo cuando se anunció su cesión con obligación de compra cercana a los 25 millones de euros si se cumplían determinados requisitos.

El parecido con Rashford

Precisamente su caso puede compararse con el de Marcus Rashford en el Barça. Ambos, que coincidieron en el Aston Villa, aterrizaron desde la Premier League tras etapas marcadas por las dudas y la irregularidad, pero mientras en Roma ya nadie cuestiona la inversión por Malen, en el Camp Nou el debate sigue completamente abierto.

Marcus Rashford celebra su golazo contra el Real Madrid / EFE

La entidad romanista ejecutará sin discusión la opción de compra pactada con el Aston Villa, convencida de que ha encontrado un futbolista diferencial para los próximos años. En cambio, en el Barça todavía existen interrogantes sobre si Rashford encaja realmente en el proyecto deportivo y si su coste justificaría una apuesta definitiva.

La comparación entre ambos resulta inevitable porque partían de escenarios muy similares. Dos atacantes con talento indiscutible, castigados por la falta de continuidad en Inglaterra y que buscaban relanzar su carrera lejos de la Premier. Sin embargo, el impacto de Malen ha sido mucho más inmediato y decisivo. El neerlandés se ha convertido en el líder ofensivo de la Roma y en uno de los nombres propios del campeonato italiano, mientras que Rashford todavía no ha logrado despejar todas las dudas.

Donyell Malen se ha convertido en una estrella de la Roma / Agencias

Fichaje estrella para la Roma

La realidad en Roma ha sido radicalmente distinta a cualquier previsión. Gasperini ha encontrado en Malen el delantero perfecto para su sistema. La velocidad al espacio, su agresividad en transición y su facilidad para finalizar han elevado el nivel ofensivo de una Roma que hace apenas unos meses sufría una preocupante falta de gol. El neerlandés no solo marca, también condiciona defensas y genera espacios para futbolistas como Paulo Dybala, Soulé o Pisilli.

Su influencia va mucho más allá de las estadísticas. La Roma ha pasado de vivir una temporada irregular a llegar al tramo decisivo peleando por entrar entre los cuatro primeros de la Serie A. En las últimas semanas Malen ha vuelto a aparecer en citas decisivas, como ante Parma, donde firmó un doblete dramático para mantener vivas las aspiraciones europeas del conjunto romanista.

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En Italia ya hablan de uno de los mejores fichajes del mercado invernal y en Roma existe unanimidad absoluta. El futbolista que llegó cuestionado desde la Premier League se ha convertido en el nuevo ídolo del Olímpico. Malen ha revolucionado a la Roma y amenaza seriamente el dominio goleador de Lautaro Martínez. Lo que parecía una apuesta arriesgada ya es una de las historias de la temporada en el fútbol italiano… y un espejo para otros grandes clubes europeos con futbolistas llegados desde Inglaterra, como sucede actualmente con Rashford en el Barça.