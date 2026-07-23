Maldini suelta la bomba: Italia ha contactado con Guardiola... ¡y con Ancelotti!

No es ningún secreto que la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) está intentando convencer a Pep Guardiola para que dirija a la selección italiana. Incluso lo confirmó su presidente Giovanni Malagò el pasado martes, asegurando que está dispuesto a realizar una excepción presupuestaria. Pero el culebrón dio un paso más este jueves con otra noticia bomba.

Y es que Pep Guardiola no es el principal y único candidato, sino que también aparece en escena Carlo Ancelotti, además de Mancini y Pirlo. Así lo aseguró la leyenda italiana Paolo Maldini, director técnico de la federación. El que fuera central del Milan desveló los contactos del organismo con el extécnico del Real Madrid.

Preguntado por los nombres que baraja la 'Azzurra' tras la dimisión de Gennaro Gattuso el pasado mes de abril, Maldini explicó este jueves que Pep Guardiola es "uno de los objetivos" para coger las riendas de la selección tras la debacle de principios de año que le dejó fuera de su tercer Mundial de manera consecutiva.

"Hay que verificar su disponibilidad"

"¿Guardiola? No podemos dar noticias sobre lo que está sucediendo, habéis identificado uno de nuestros objetivos, pero también hemos hablado con Ancelotti primero antes que con Pep", espetó Maldini para sorpresa de los presentes en una rueda de prensa tras la Asamblea de la Serie A en Milán.

Carlo Ancelotti, head coach of Brazil, looks on during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. AFP7 05/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Quiere Italia arrancar el nuevo proyecto por todo lo alto tras encadenar fracaso tras fracaso dejando al fútbol italiano en muy mal lugar. Y para ello, los primeros candidatos a sondear son dos de los mejores entrenadores del mundo. "Nos parecía justo empezar a hablar primero con los mejores del mundo, pero habrá que ver su disponibilidad general para el puesto en Italia", explicó Paolo Maldini.

Cabe recordar que Ancelotti es el actual seleccionador de Brasil, cargo que ocupa desde el pasado mes de mayo -con renovación incluida hasta 2030-, aunque no ha arrancado con buen pie en la 'Canarinha' tras haber caído en octavos de final del Mundial frente a Noruega.

Los plazos de la 'Azzurra'

Más allá de la elección del nuevo seleccionador, Maldini también se pronunció sobre los plazos que maneja: "Lo ideal sería nombrar al seleccionador esta misma semana, pero lo es aún más esperar a la persona que realmente queremos. Hay prisa, pero en el fondo tampoco tanta".

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"Siento una gran responsabilidad y presión, aquí hay un proyecto ambicioso. Es una llamada a las armas, cuando Italia llama es difícil decir que no. No conocía las dificultades iniciales, pero sentí la posibilidad de hacer cosas y la voluntad de todos de participar en la renovación", añadió luego.