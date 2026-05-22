Maldini se pronuncia sobre el adiós de Pep Guardiola: "Es el segundo mejor entrenador de la historia"

Ha sido la noticia deportiva más sorprendente de la semana: Pep Guardiola ha anunciado que dejará de ser entrenador del Manchester City, a pesar de tener contrato en vigor hasta 2027. El técnico de Santpedor cree que es la mejor opción para ambas partes y ya piensa en cuál será su próximo objetivo, aunque no descarta estar un año sabático.

El adiós de Guardiola está dando mucho de qué hablar, y Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó su marcha en un vídeo publicado en su canal de YouTube, donde cuenta con más de 1,2 millones de suscriptores. En primer lugar, el comentarista de Movistar+ compartió que el entrenador del conjunto 'cityzen' cumplió con su principal objetivo: ganar la Champions League.

Maldini recordó que el técnico catalán ha dirigido un total de 592 partidos, donde ha ganado 20 títulos: "Ha ganado seis ligas, tres copas, cinco Copas de la Liga, tres Supercopas de Inglaterra, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y, por supuesto, la Champions League, que era el título que realmente ansiaban en el Manchester City".

En el vídeo, el comentarista se sinceró diciendo que Guardiola es "el segundo mejor entrenador de la historia del fútbol", pues para él el primero es Rinus Michels. "Muchos no están de acuerdo conmigo, yo lo entiendo perfectamente, pero para mí Guardiola es el segundo mejor técnico de la historia del fútbol y el único, el primero que queda vivo, porque, lógicamente, ya murió hace mucho tiempo Rinus Michels".

Guardiola / Archivo

Una de las claves del éxito del entrenador catalán es que "ha mejorado a todos los jugadores que han pasado por él, sobre todo jugadores que se han hecho mucho más grande". Por ejemplo, nombró a Kevin de Bruyne: "Cuando llegó al Manchester City tenía mucho talento, pero Guardiola le mejora muchísimo".

Kevin De Bruyne, celebrando su gol ante los Wolves / Man City

Maldini aseguró que no se le puede echar nada en cara al entrenador 'cityzen', pues "no hay ningún trofeo que se le haya resistido... es una absoluta barbaridad". Si que es verdad que se le ha escapado algún título, pero es "lo normal".

No dudó en decir que "el Manchester City de Guardiola es el equipo que mejor ha jugado al fútbol en la historia del fútbol inglés. No digo de la Premier League, digo del fútbol inglés, donde habido grandes equipos".

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Sobre el futuro del club inglés sin el entrenador catalán, Maldini fue contundente: "Yo creo que no va a haber un entrenador en la historia del Manchester City que pueda conseguir los éxitos de Guardiola. Estoy convencido. Puede ganar muchos títulos, pero también creo que ha acabado una era".