Maldini lo tiene claro: "Este país va a ganar el Mundial"

Empieza la cuenta atrás para el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. España y Argentina parten como las grandes favoritas para alzarse con el título, aunque siempre puede haber sorpresas de última hora. Otras selecciones, como Brasil, Francia o Alemania, llegan con más dudas, pese a que aún restan varios meses para el inicio del torneo.

Gracias a este nuevo parón de selecciones, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó en su canal de YouTube qué selección tiene más opciones de ganar el Mundial y cuáles podrían convertirse en las grandes decepciones del torneo.

El analista de Movistar+ empezó diciendo que "no suelo ser bastante optimista con España, pero, en este caso, tengo que serlo. Para mí es la principal favorita". En ese instante, recordó una conversación que mantuvo con Luis de la Fuente: "Le dije: 'Mi pedrada es que la final es España contra Portugal".

Sin embargo, quiso dejar claro que en un Mundial puede pasar de todo, ya que hay selecciones que "pueden ganarte a un partido único".

Respecto a España, Maldini fue claro: "Nico Williams está lesionado, Mikel Merino también, y que hay dudas en la portería, que yo creo que tendría que jugar Joan Garcia, que la pareja de centrales no está clara, a pesar de todo esto el potencial de España con balón, con Pedri y Rodri, es tremendo".

"También será fundamental el desequilibrio de Lamine Yamal y el juego de Oyarzabal de '9'. Con todo esto, España es la principal favorita", destapó.

Oyarzabal celebra su gol ante Georgia / X

Portugal, el gran rival de España

Según él, la segunda favorita es Portugal. "Me parece un equipo dificílisimo de ganar. Yo veo a Portugal en la final porque tiene jugadores de alto nivel, como Nuno Mendes, Rubén Dias, Bernardo Silva, Vitinho, Rafael Leão y Cristiano Ronaldo".

Noticias relacionadas

Huijsen contra Cristiano Ronaldo en la final de la Nations League / Agencias

Asimismo, el comentarista de Movistar+ no dudó en decir que "me parece la mejor selección portuguesa de la historia".