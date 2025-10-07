Malasia apelará la suspensión de la FIFA contra siete futbolistas malasios nacionalizados

La Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) anunció este martes que apelará la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de suspender a siete jugadores malasios nacionalizados, entre ellos el jugador de origen argentino Facundo Garcés, defensa del Alavés, por supuesta falsedad documental.

"Todos los documentos y las pruebas de apoyo relacionados con este asunto están completos y listos para ser presentados a la FIFA lo antes posible a través de los canales oficiales", apunta en un comunicado la federación malasia.

La comisión de la FIFA anunció a finales de septiembre la suspensión por un período de 12 meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol para los siete deportistas por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

"La FAM considera que esta descripción es inexacta e injusta", apunta el texto, que remarca que todos los documentos relativos a la elegibilidad de los jugadores fueron "verificados" y los deportistas "actuaron de buena fe".

El caso conlleva además una multa de 350.000 francos suizos (unos 375.000 euros) impuesta a la Asociación de Fútbol de Malasia, que presentó consultas de elegibilidad ante la FIFA utilizando documentación falsificada con el objetivo de alinear a Garcés y a los jugadores Gabriel Palmero, cedido por el Tenerife al Unionistas de Salamanca de la Primera RFEF; Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel, según la FIFA.

Los siete futbolistas participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027. Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos.

La investigación apunta a que los certificados presentados por la federación malasia para justificar la elegibilidad de estos jugadores -que indicaban que alguno de sus abuelos habían nacido en Malasia- podría contener información falsa.

Cada futbolista deberá abonar una sanción económica de 2.000 francos suizos (unos 2.140 euros), además de cumplir la suspensión de un año. La FIFA trasladó asimismo al Tribunal de Fútbol la cuestión de la elegibilidad de los jugadores para representar a la selección de Malasia.

"La FAM mantiene su compromiso de defender los intereses del fútbol nacional, proteger los derechos de los jugadores y garantizar que este proceso se desarrolle de forma transparente y conforme a las normas", subraya el comunicado del ente malasio.