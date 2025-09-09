Malas noticias para el Athletic: Laporte, a un paso del Besiktas

Al Athletic Club se le agota el tiempo. En Ibaigane no quieren tirar la toalla e, incluso, reclamaron a la FIFA que reconsiderase su decisión, tratando de demostar que el error en los trámites no fue suyo, sino todo aquello que estaba en su mano procedió correctamente. Y, pese a que el organismo prevé revisar el caso entre martes y miércoles, los precedentes no invitan al optimismo. Como tampoco lo hace el fuerte interés del Besiktas en el aún central del Al-Nassr.

Por lo visto, el presidente del club turco, Serdal Adalı, llegó a un acuerdo verbal con Aymeric Laporte y presentó una oferta final al Al-Nassr este martes por la mañana con el objeto de obtener su cesión hasta final de temporada. De esta forma, el Besiktas abonará de su bolsillo la mitad de la ficha del central (13 millones de euros), no pagará nada por el préstamo y no se incluirá una opción de compra obligatoria en el contrato. Eso sí, las Águilas Negras podrían acabar fichado al futbolista a cambio de 15 millones el próximo mes de mayo de 2026 si lo consideran oportuno.

Laporte, celebrando un gol con el Al-Nassr / SPORT.es

"Yo creo que el club intentará ir hasta el final. No sé lo que ocurrirá. Estoy más al tanto de lo que ocurre en el campo", expresó Ernesto Valverde tras la derrota del Athletic ante Osasuna en la final de la XI Euskal Herria Txapela. Desveló, asimismo, una conversación con Mikel González, director de fútbol, que le comentó que "la cosa estaba complicada" tras confirmarse la decisión de la FIFA de denegar la solicitud de la Federación Española para recibir el transfer de Aymeric Laporte.

Según 'AS', fuentes internas en el club informaron de que el Al-Nassr ve con buenos ojos dicha propuesta y se estima que la entidad turca haga oficial la llegada de Laporte en las próximas 24 horas. El mercado de fichajes en Turquía cierra el próximo 12 de septiembre, por tanto, el Besiktas goza de cierto margen de maniobra para cerrar la operación.