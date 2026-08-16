Mala noche para Messi: falla su tercer penalti consecutivo y goleada a Inter Miami

No fue la noche del Inter Miami ni de Leo Messi. El conjunto de Guillermo Hoyos cayó de manera estrepitosa contra el Nashville (4-1), que amplía todavía más su ventaja en el liderato de la MLS. Aunque el resultado fue abultado, todo sucedió durante la segunda mitad y el astro argentino no pudo dedicarle un gol a su padre tras fallar un penalti que hubiera supuesto el 1-1 en el marcador.

Se trata del tercer penalti fallado consecutivo por parte de Messi desde la celebración del Mundial 2026. Su equipo, el Inter Miami, atraviesa su peor racha desde el fichaje del argentino, perdiendo cuatro de los últimos cinco encuentros y habiendo sido eliminado de la Leagues Cup. Aun así, se mantienen segundos en la MLS a cinco puntos del liderato.

Leo Messi, en una imagen de archivo / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

El Nashville se adelantó en el minuto 17 con un gol de cabeza del hondureño Andy Najar, que remató un centro que se paseó por el área del Inter Miami ante la pasividad del central argentino Gonzalo Luján y del lateral español Sergio Reguilón.

El venezolano Telasco Segovia puso el 1-1 en el añadido del primer tiempo, con un gran movimiento dentro del área tras recibir la asistencia de Lionel Messi, que fue titular junto a Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Casemiro. Pero en el 49, el alemán Hany Mukhtar volvió a poner por delante al Nashville, esta vez de manera definitiva. Mukhtar firmó un doblete con un gol -el cuarto del Nashville- algo cómico quince minutos después.

Brian Schwake, el guardameta del Nashville, inició un contragolpe con un pase en largo hacia Mukhtar, un balón que midió mal en su salida Ríos Novo midió mal en su salida, dejando una autopista para el alemán. Entre los dos goles de Mukhtar, el inglés Sam Surridge hizo el 3-1 con un excelente taconazo dentro del área pequeña. Surridge, con 12 goles en lo que va de temporada, está en la pelea por el máximo anotador de la MLS que lidera el argentino Nico Fernández con 13.

Tras el Mundial, el nivel de Messi en el Inter Miami no está siendo el habitual. Tras la tragedia relacionada con su padre y el gran desgaste que supuso llegar la final de la Copa del Mundo con Argentina, el astro de Rosario no está en su mejor momento ni físico ni mental. Tampoco otros jugadores que deberían ser capaces de liderar al equipo en situaciones como esta.