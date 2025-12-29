La magia de Brahim y otra chilena de El Kaabi disparan a Marruecos

Marruecos se confirmó como la gran favorita para levantar el título en su casa antes de la llegada de la Fase final de la Copa África. El combinado de Walid Regragui sacó a relucir todo su potencial ofensivo para superar sin problema alguno a Zambia y sellar la primera plaza de su grupo.

Con el madridista Brahim Díaz moviendo el equipo a su gusto y con El Kaabi volviendo a deslumbrar con un golazo de chilena, como ya hizo en la primera jornada ante Comores, la selección de Marruecos se gustó ante el público que llenó el estadio de Rabat.

Fue además el día en el que regresó Achraf Hakimi, que volvió a jugar casi dos meses después de la lesión que sufrió en su tobillo después de la cruel entrada que recibió de Luis Díaz en el partido entre el PSG y el Bayern de Múnich en Champions League.

Con el gran capitán sumado ya a la causa, la anfitriona se encamina hacía su segundo título continental, después del conseguido en 1976. Con el primer objetivo más que cumplido, Marruecos espera ya conocer su camino final hasta la final. Sudáfrica en cuartos y Argelia en 'semis' podrían ser ahora mismo los grandes peligros, aunque deberá esperar a la conclusión de la fase de grupos para saber a todo detalle sus próximos rivales, incluido el de octavos, que será uno de los combinados clasificados como terceros de grupo.

En el otro partido del grupo, Mali hizo valer un pobre empate sin goles ante Comores para asegurar el pase a octavos, donde se medirá al segundo del Grupo C, que será bien Nigeria o bien Túnez salvo sorpresa mayúscula.

A Egipto le basta sin Salah

También impuso la lógica en su grupo la Egipto de Salah, que se quedó sin jugar un solo minuto en el último partido del grupo. El gran artífice de las dos victorias ante Zimbabue y Sudáfrica, tuvo un merecido descanso ante Angola.

Los egipcios se medirán en octavos otro clasificado como tercero de grupo.

Más disputado estuvo el otro duelo del grupo, en el que Sudáfrica acabó llevándose el gato al agua con una sufrida victoria (3-2) ante Zimbabue, que se despide con un solo puntos de la competición.

Un penalti transformado por Appollis en el 82' acabó decantando un grupo en el que Angola, con dos puntos y un -1 en el 'average' de goles tiene también muy difícil su acceso a la siguiente ronda.