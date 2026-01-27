La madre del español Pablo Longoria, presidente del Olympique de Marsella, clave en el fichaje de Mason Greenwood

Pablo Longoria ha roto uno de los tabúes que más han rodeado al fichaje de Greenwood por el Olympique de Marsella. En una entrevista concedida a 'The Telegraph', el presidente de la entidad francesa explicó que, al enfrentarse a una decisión tan delicada como la de incorporar al delantero inglés, no solo confió en los informes deportivos, sino que buscó la perspectiva personal de alguien ajeno al fútbol: su madre.

Una llamada que marcó un fichaje

Mason Greenwood asumió el rol de estrella del OM desde que se cerró su fichaje en julio de 2024. Llegó procedente del Manchester United por 26 millones de euros, después de un periodo de transición que incluyó una cesión al Getafe. El delantero, que no volvió a jugar con el United tras quedar apartado en 2022 por las acusaciones de su pareja por violencia de género, archivadas posteriormente en 2023, ha encontrado en Francia su lugar. En la Ligue 1, su impacto ha sido inmediato y su rendimiento le ha situado entre los goleadores más determinantes del campeonato.

Pero la operación nunca fue un trámite. Más allá del valor futbolístico, el aterrizaje del inglés en Marsella abrió un debate intenso por su pasado y por la dimensión ética que acompañaba a su contratación. En ese contexto, Pablo Longoria, presidente del conjunto francés, reconoció que el club afrontó un dilema que iba mucho más allá de los números y del rendimiento.

Según explicó el propio presidente, tras analizar el caso con detalle y revisar todas las variables deportivas y extradeportivas, sintió la necesidad de escuchar una mirada que no estuviera contaminada por el negocio, la tendencia o la presión del entorno. Por eso recurrió a su madre, Begoña Longoria, con experiencia en el sistema penitenciario español, y a la que consideraba una voz capaz de aportar una perspectiva más humana y desinteresada.

"La llamé y le dije: Con toda la información que tenemos, ¿qué harías tú en mi lugar?", relató Longoria, subrayandola complejidad de la decisión. La respuesta, directa, fue que siguiera adelante. Para el dirigente, ese respaldo funcionó como una confirmación final de que el fichaje podía sostenerse no solo desde el punto de vista deportivo y económico —"era una enorme oportunidad de mercado"—, sino también desde una convicción personal.

Una decisión polémica

El anuncio del fichaje desató una ola de debates que trascendieron el ámbito deportivo. Sectores de aficionados y medios de comunicación cuestionaron la ética de la decisión, mientras otros defendieron el derecho del jugador a rehacer su carrera después de que las acusaciones que enfrentó fueran desestimadas formalmente. Para Longoria, hablar abiertamente sobre el proceso de toma de decisiones era fundamental para romper tabúes y aportar transparencia a una política que a menudo se cocina a puerta cerrada.

"Para mí, es correcto hablar de ello abiertamente. Crear tabúes en la vida nunca es positivo", afirmó, subrayando que la dirección del club no solo se basó en el análisis de datos, sino también en una reflexión en torno a valores humanos y sociales.

El español no esquivó las críticas y reconoció que la situación podía tener un impacto en la reputación del club, pero insistió en que, con toda la información disponible y desde una perspectiva humana, estaban tomando la decisión correcta. "Si crees que estás tomando la decisión adecuada, con el nivel correcto de información y también desde un punto de vista humano, entonces aceptas las consecuencias", explicó, defendiendo al jugador y su comportamiento desde su llegada a la entidad gala.

El dirigente del OM quiso recalcar que no se siente cómodo con los juicios precipitados, aunque tampoco compra el extremo opuesto. Insistió en que no es de los que sentencian sin conocer todos los elementos, pero dejó claro que tampoco le parece aceptable refugiarse en la indiferencia. Para él, no vale instalarse en el "lo que ocurre fuera del fútbol me da igual" como si lo extradeportivo no existiera.

El rendimiento de Greenwood

El rendimiento deportivo del ex del United ha sostenido, al menos en parte, la apuesta del presidente del club. Desde su llegada a Francia, Mason —como él lo llama— ha respondido en el césped con goles decisivos y se ha convertido en la principal referencia del equipo. Sus números, 42 goles y 12 asistencias en 64 apariciones hasta la fecha, han funcionado como argumento de peso para amortiguar, aunque no borrar, las dudas que acompañaron a su fichaje.

Longoria, de hecho, no escondió su satisfacción al hablar del joven y puso el acento en algo más que el impacto goleador. "Estoy orgulloso de sus actuaciones, orgulloso de su desarrollo personal, que es importante", afirmó. El presidente del OM insistió en que su valoración va más allá del marcador y subrayó un aspecto concreto de su evolución: "Estoy muy orgulloso de Mason, no cuando anota, sino cuando hace un esfuerzo defensivo que ayuda mucho al equipo. Ahora estoy plenamente satisfecho con Mason porque creo que está mejorando en eso; es uno de los mejores jugadores del mundo".

En ese mismo hilo, el dirigente se mostró relativamente optimista con su continuidad. El que fuera jefe de ojeadores de la Juventus dejó abierta la puerta a que el inglés siga en el proyecto. Considera que si todos están de acuerdo con él, "aún puede tener futuro aquí”, y añadió que esta etapa también puede ser necesaria para el jugador, porque "el Mason de esta temporada no es el Mason de la temporada pasada". Su mensaje cerró con una idea de acompañamiento más que de promesa. El español espera que siga creciendo y le gustaría ayudarle a "ser mejor cada día".

Nwaneri y De Zerbi, también presentes

Además, Longoria también se detuvo en una de las novedades del vestuario, Ethan Nwaneri, y lo hizo en un tono claramente ilusionado. El presidente habló del joven talento en clave de entorno y de libertad mental, más que de exigencia inmediata. "Porque con un joven diamante, un supertalento como este, lo más importante es que sea mentalmente libre. Así que esto es alegría. Crear el entorno adecuado para que rinda y disfrute del fútbol", explicó. Eso sí, rebajó cualquier especulación sobre su futuro contractual y dejó un mensaje rotundo sobre la viabilidad de quedárselo: "Digamos algo muy claro: una opción de compra no es realista, es uno de los principales activos para el futuro del Arsenal".

El dirigente también tuvo palabras de reconocimiento para Roberto De Zerbi, al que definió como un "genio" y uno de los entrenadores más valiosos del mercado. El mandatario dejó claro que, dentro del club, la intención es construir con él y no contemplar un escenario de salida. "Me encantaría que Roberto se quedara mucho tiempo. Me gustaría que Roberto fuera como Simeone en el Atlético de Madrid", afirmó, apuntando a un proyecto de continuidad y estabilidad en el banquillo.