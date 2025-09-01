El Lyon doblega a un Marsella con diez y sigue la estela del PSG

El Lyon superó este domingo la resistencia del Marsella (1-0), en inferioridad numérica desde el minuto 29, con un gol a última hora y en propia puerta del argentino Leonardo Balerdi para seguir a la altura de los nueve puntos del París Saint Germain, pero por detrás en la tabla por los goles a favor de uno y otro.

La expulsión de Egan Riley, por una entrada como último hombre a la media hora, condicionó el encuentro, en el que el Lyon asumió todo el dominio, pero se quedó sin tino sobre la portería rival hasta prácticamente el final, frente a un Marsella replegado, que también dispuso de ocasiones y contragolpes para ganar el duelo en la segunda parte.

Sin embargo, ya en el minuto 88, un rebote en el larguero y un posterior remate fue introducido en su propia portería por Balerdi en su intento de despeje.