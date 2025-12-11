Luuk de Jong, "devastado": tendrá que pasar por quirófano y se pierde lo que queda de temporada

Muy malas noticias para Luuk de Jong. El jugador neerlandés del FC Porto ha confirmado, a través de sus redes sociales, de una grave lesión: una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se trata de un accidente que le obligará a pasar por quirófano y despedirse del resto de la temporada con FC Porto.

"Recibí la terrible noticia de que he sufrido una lesión de ligamento cruzado. Estoy devastado", dijo De Jong en Instagram. "Después de meses de duro trabajo y entrenamiento para volver a ayudar al equipo y a este hermoso club, FC Porto, duele profundamente encontrarme fuera del terreno de juego otra vez. Afrontaré este desafío con todo lo que tengo, decidido a volver aún más fuerte, tanto física como mentalmente".

La dolencia del exjugador de FC Barcelona o Sevilla FC se produjo en el transcurso del partido ante Estoril Praia (1-0), cuando De Jong entró al terreno de juego y se retiró tras 22 minutos. Inicialmente se detectó una contusión, pero pruebas posteriores confirmaron la rotura parcial del ligamento cruzado anterior.

Ante este diagnóstico, tanto jugador como club han decidido que la operación es el camino más prudente para afrontar una recuperación definitiva.

Según el comunicado del club, la lesión le impedirá volver a competir en lo que resta de temporada. De hecho, los plazos estimados para una recuperación tras este tipo de intervención apuntan a que podría no regresar al terreno de juego hasta finales de 2026.

"El FC Porto informa que el jugador se encuentra bajo el cuidado del Departamento Médico y le desea una pronta y completa recuperación, reafirmando la completa disponibilidad del Club para apoyar a Luuk de Jong en todas las etapas de este proceso", dice el club de Oporto.

El entrenador del equipo, Francesco Farioli, confirmó el tiempo de baja del delantero de 35 años y aseguró que seguirá activo en el vestuario como uno de los líderes del equipo: "Dedicamos esta victoria a Luuk, que va a estar fuera durante lo que queda de temporada. Luuk siempre que ha estado con nosotros ha podido ayudar con su liderazgo y sus cualidades como jugador de fútbol. Volverá pronto y ayudará a este equipo a crecer. No lo tendremos como jugador pero sí como líder. Seguro que ayudará a Samu a dar un paso adelante en su carrera".