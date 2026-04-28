MUNDIAL 2026
Luka Modric pasa por quirófano: adiós a la temporada con el Milan y preocupa de cara al Mundial
"He estado hablando con Luka, y le he deseado una cirugía exitosa y una recuperación de calidad y rápida. Estoy convencido de que hará todo lo posible para estar listo para el Mundial, y le brindaremos todo el apoyo. Tengo confianza en que la recuperación irá según lo planeado y que Luka, como capitán del equipo, nos liderará en otra gran competición este verano", dijo Zlatko Dalić, seleccionador croata
EFE
El centrocampista croata del Milan Luka Modric fue operado este lunes con "éxito" de la fractura del pómulo izquierdo que sufrió durante el partido del domingo contra el Juventus de Turín, según informó el club milanés.
En un comunicado, el Milan da por concluida la temporada del croata en la Serie A antes del final oficial, el próximo 24 de mayo. "El club le desea una pronta recuperación de cara a la Copa del Mundo", reza la nota.
Modric sufrió el domingo una fractura en el pómulo izquierdo durante el partido contra el Juventus que le ha obligado a pasar por quirófano a sólo mes y medio del inicio del Mundial.
La operación fue "un éxito total", según el club milanés.
"El AC Milan comunica que, en el día de hoy, Luka Modrić ha sido sometido a una intervención quirúrgica en la Clínica La Madonnina de Milán. Ha sido necesario intervenir quirúrgicamente para tratar una fractura compleja multifragmentaria del hueso cigomático izquierdo", informó.
"La operación, realizada por el equipo del doctor Luca Autelitano en presencia de los médicos del AC Milan Stefano Mazzoni y Andrea Bulgheroni, ha sido un éxito total", añadió.
Modric tuvo que ser sustituido en el minuto 79 del partido contra la Juve después de un choque cabeza contra cabeza en la disputa de un balón con el italiano Manuel Locatelli que le dejó visiblemente aturdido sobre el césped de San Siro.
La lesión de la leyenda croata, Balón de Oro en 2018, se produce a mes y medio del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el que sería el quinto de Modric tras los de Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.
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