Luis vive sus mejores 'Díaz' en Alemania

Ríos de tinta se ha gastado en los medios de comunicación para relatar la oda al fútbol que firmaron Paris Saint-Germain y Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes. El 5-4 de la ida por las semifinales de la Champions League dejó a las claras el nivel de dos grandes favoritos al torneo, apoyados en actuaciones individuales memorables: Kvaratskhelia y su doblete, Dembélé también como goleador o un Luis Díaz que dejó su calidad contrastada en una definición de fantasía.

El colombiano recibió de Kane, recortó en el área con un control excelso y definió al palo más lejano de Safonov, cerrando con su tanto un partido que queda muy abierto para la vuelta. Su nombre, relacionado con el Barça en los últimos mercados, es uno de los más destacados del panorama mundial, meritorio después de marcharse de Inglaterra casi descartado por un Liverpool que hoy lo extraña más que nunca.

Sus inicios

Contrario a lo que pasa con muchas de las grandes figuras actuales en el fútbol, el de Luis Díaz no fue un debut convencional ni a temprana edad. A los 18 años apenas destacaba en la Copa de Pueblos Indígenas cuando su fútbol llegó a ojos de Carlos 'Pibe' Valderrama, leyenda de fútbol cafetero, quien lo recomendó al club más grande de la región: el Junior de Barranquilla.

Luis Díaz en sus inicios con el Barranquilla FC / WIN SPORTS

En el filial tiburon, llamado 'Barranquilla FC', el guajiro comenzó a brillar para tener finalmente una oportunidad con el primer equipo en 2016, afianzándose para el próximo año, en 2017, como uno de los hombres clave en el equipo 'Tiburón'.

Salto a Europa

Fue tal su rendimiento que en julio de 2019 el Porto de Portugal decidió pagar 7 millones de euros para llevárselo a sus filas, equipo en el que también supieron brillar nombres como James Rodríguez o Falcao García.

Luis Díaz durante su etapa en el Porto / EFE

Al tiempo comenzó también su andadura por la selección colombiana, con la que se terminó por destacar en la Copa América de 2021, competición en la que fue goleador del certamen junto a Lionel Messi, ambos con cuatro goles.

A Inglaterra a brillar

Para enero de 2022, el Liverpool decidió dar el golpe sobre la mesa y se llevó al colombiano tras pagar 50 millones de euros al Porto, acostumbrado a sacar buenos réditos de sus inversiones por jugadores. En el equipo 'red' se consolidó como una de las principales figuras del fútbol mundial, disputando 148 partidos con el equipo inglés, marcando 41 goles, 23 asistencias y llevándose en su palmarés una Premier, dos Copas de la Liga y una FA Cup.

Luis Díaz celebrando el título de Premier / EFE

No obstante, en verano de 2025 el Liverpool apostó por reestructurar el ataque y el colombiano resultó siendo uno de los vendidos, marchándose al Bayern Múnich a cambio de 70 millones de euros. Y en Alemania su carrera se ha relanzado.

Figura en el Bayern... y viene el Mundial

Los números de 'Lucho' esta temporada están siendo una locura, en la línea de un equipo que es una apisonadora en ofensiva. 15 goles y 16 asistencias en la Bundesliga -que ya coronaron como campeones- y 11 dianas con 4 pases de gol más en Champions League, competición en la que firmó un partidazo para la ida ante el PSG, choque en el que cayeron derrotados por 5-4 pero en el que dejó su impronta con una definición excelsa.

No hace más que confirmar que su nivel es de candidato al Balón de Oro y que Colombia, con él en sus filas, tiene mucho por hacer en la próxima Copa del Mundo. Compartirá grupo con Uzbekistán, Portugal y RD Congo. Un buen certamen podrá, seguramente, hacerle ganar sitios en la puja por el galardón de France Football.